Shopee dan Anteraja Sponsori 31 Kurir Umrah dalam Program SATRIA 2026

Shopee Indonesia kembali berkolaborasi dengan Anteraja untuk mengirim 31 kurir terbaik beribadah umrah pada November 2026 sebagai bentuk apresiasi dedikasi kinerja.

Shopee Indonesia kembali memperkuat kerja sama strategis dengan perusahaan logistik Anteraja melalui pendanaan program SATRIA Umrah 2026. Kolaborasi ini berlangsung di Jakarta dengan tujuan utama memberikan apresiasi nyata kepada para kurir yang menjadi tulang punggung ekosistem perdagangan digital di Tanah Air. Inisiatif ini menjadi bukti konkret dukungan perusahaan teknologi terhadap kesejahteraan tenaga kerja di sektor logistik.

Mekanisme Program SATRIA Umrah Tahun 2026

Program SATRIA Umrah 2026 akan dilaksanakan pada periode 4 hingga 12 November 2026. Pada tahun kedua kolaborasi ini, Shopee menanggung biaya perjalanan ibadah untuk 31 kurir Anteraja terpilih yang akan menunaikan kewajiban umrah mereka ke Tanah Suci. Angka 31 ini merupakan kuota khusus yang diberikan oleh Shopee kepada mitra logistik Anteraja sebagai bentuk penghargaan tahunan.

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Proses seleksi penerima manfaat program ini tidak bersifat sembarangan. Para kurir telah melalui mekanisme penilaian kinerja yang ketat berbasis data operasional. Hanya individu dengan dedikasi tinggi dan performa terbaik dalam menjalankan tugas pengiriman sehari-hari yang lolos menjadi calon SATRIA. Kriteriaprogram ini menekankan pada konsistensi layanan dan integritas kerja para kurir di lapangan.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Alasan Strategis

Handy Widiya, selaku CEO Anteraja, secara eksplisit menyatakan bahwa keberlanjutan program SATRIA Umrah merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghargai kerja keras tenaga lapangan. Ia menegaskan bahwa para SATRIA adalah garda terdepan dari Anteraja yang setiap hari berperan vital dalam memastikan paket barang sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu.

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Dari sisi mitra, Shopee Indonesia menegaskan bahwa dukungannya terhadap program ini adalah bentuk apresiasi atas kontribusi para kurir Anteraja. Selama ini, tenaga pengirim tersebut telah menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan pengiriman yang aman, cepat, dan dapat diandalkan bagi jutaan pengguna Shopee di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini menandakan adanya sinergi positif antara platform e-commerce dan provider logistik.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kolaborasi ini memiliki dampak langsung bagi psikologis dan kesejahteraan finansial para kurir Anteraja. Dengan ditanggungnya biaya ibadah umrah, beban ekonomi para pekerja logistik berkurang signifikan, sekaligus memberikan motivasi tambahan untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini berdampak pada peningkatan kepuasan pengguna akhir yang merasakan kecepatan dan keamanan pengiriman yang lebih baik.

Langkah selanjutnya yang telah dijadwalkan adalah pelaksanaan ibadah umrah untuk 31 penerima manfaat pada November 2026. Anteraja dan Shopee akan terus memantau efektivitas program ini sebagai strategi retensi tenaga kerja. Program tahunan ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam praktik penghargaan karyawan di industri logistik digital Indonesia ke depan.