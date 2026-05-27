Shindong Super Junior Turun Berat 37 kg dalam 5 Bulan, Komentar: Operasi Plastik Terbaik

Shindong dari Super Junior menurunkan berat badan drastis dari 116 kg menjadi 79 kg dalam lima bulan. Ia berbagi hobi baru bermain hoki di Instagram,然而 transforming tubuhnya yang lebih ramping memicu perbincangan di media sosial.

Personel Super Junior , Shindong , kembali menuai perhatian karena transformasi tubuhnya yang drastis. Idol berusia 40 tahun ini diketahui secara konsisten mengemban perjalanan kebugaran selama beberapa tahun terakhir.

Namun, unggahan Instagram terbarunya membuat banyak penggemar terkejut hingga hampir tidak mengakuinya. Foto-foto yang dibagikan menunjukkan Shindong mengenakan perlengkapan hoki lengkap. Dalam unggahannya, ia mengekspresikan antusiasnya terhadap hobi baru tersebut. Awalnya hanya ingin mencoba, tanpa sadar sudah membuat set perlengkapan khusus.

Ia berpendapat bahwa olahraga terasa lebih menyenangkan dengan perlengkapan yang tepat. Meski拉力 passionately membahas hoki, fokus penggemar adalah pada penampilannya yang jauh lebih kurus. Banyak warganet menyoroti bentuk tubuh Shindong yang kini jauh lebih ramping. Ada yang mengaku hampir tidak mengenali idol tersebut.

Laporan media Korea menyebut Shindong berhasil menurunkan berat badan dari 116 kg menjadi 79 kg dalam waktu lima bulan. Penurunan 37 kg itu menjadi viral di media sosial. Komentar seperti "terlihat 10 tahun lebih muda" dan "diet adalah operasi plastik terbaik" beredar. Namun, penggemar lama mengingatkan bahwa ini bukan transformation pertama Shindong.

Ia beberapa kali mengalami penurunan berat badan drastis sebelum kembali naik. Pada 2020, dalam talk show, ia mengungkap peringatan dokter: jika tidak menurunkan berat badan, bisa meninggal di usia 40 tahun. Sekarang, pada usia 40 tahun, peringatan itu membekas. Untuk memprioritaskan kesehatan, ia melakukan perubahan gaya hidup besar: pola makan, tidur teratur, hidup sehat, kurangi alkohol





