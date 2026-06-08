Shin Tae‑Yong Resmi Sambut Tugas Baru sebagai Pelatih Persija Jakarta dengan Kontrak Tiga Tahun

Persija Jakarta mengontrak mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae‑Yong, untuk memimpin tim selama tiga tahun. Dalam acara di Jakarta International Stadium, Shin menegaskan rencana profesionalisasi, taktik menyerang, dan pengembangan pemain muda, sementara manajemen menargetkan gelar liga dan prestasi di AFC Cup.

Persija Jakarta resmi mengumumkan penunjukan Shin Tae‑Yong sebagai pelatih kepala tim mulai musim kompetisi 2026/2027. Pengumuman tersebut disampaikan dalam sebuah acara resmi yang diadakan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin, 8 Juni 2026, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi klub, termasuk Presiden Persija Mohammad Prapanca, Direktur Olahraga Bambang Pamungkas, serta perwakilan media nasional.

Shin Tae‑Yong, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia selama dua periode (2019‑2021 dan 2023‑2025), menandatangani kontrak kerja tiga tahun dengan nilai remunerasi yang belum diungkapkan secara resmi. Keputusan ini menandai kembalinya Shin ke tanah air setelah menamatkan kontrak dengan klub K‑League di Korea Selatan, dan menegaskan tekad Persija untuk mengembalikan kejayaan masa lampau dengan mengandalkan pengalaman internasional pelatih berusia 58 tahun itu.

Dalam sambutannya, Shin Tae‑Yong menyatakan komitmen penuh untuk mengangkat kualitas permainan Persija Jakarta ke level yang lebih kompetitif, baik di Liga 1 Indonesia maupun pada kompetisi regional seperti AFC Cup. Ia menekankan pentingnya pembentukan kultur kerja yang profesional, peningkatan taktik menyerang yang dinamis, serta pengembangan pemain muda melalui akademi klub.

"Saya percaya bahwa Persija memiliki potensi luar biasa, terutama dengan dukungan fanbase yang sangat besar dan atmosfer stadion yang luar biasa. Saya akan bekerja bersama staf pelatih, pemain senior, dan akademi untuk menciptakan tim yang konsisten, disiplin, dan memiliki identitas sepak bola yang kuat," ujar Shin di depan wartawan.

Selain itu, Shin menambahkan bahwa ia akan mengimplementasikan sistem latihan berbasis data dan analisis video, sebuah pendekatan yang telah terbukti efektif selama masa kepemimpinannya di Timnas Indonesia ketika mengubah taktik bertahan menjadi pola permainan yang lebih menyerang dan terkendali. Pihak manajemen Persija menilai bahwa kedatangan Shin Tae‑Yong merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat tim di tengah persaingan ketat Liga 1.

Direktur Olahraga Bambang Pamungkas menyampaikan rasa terima kasih kepada Shin atas kesediaannya kembali ke Indonesia dan menegaskan harapan bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan prestasi bergengsi, termasuk gelar liga dan penampilan yang solid di kompetisi internasional.

"Kami mengharapkan Shin dapat membawa perspektif baru, memperkaya taktik tim, serta mengoptimalkan potensi pemain lokal. Ini bukan sekadar kontrak tiga tahun, melainkan investasi jangka panjang bagi Persija," ujar Pamungkas. Sejumlah analis sepak bola menilai bahwa Shin Tae‑Yong memiliki rekam jejak yang mengesankan, terutama dalam mengelola tim dengan sumber daya terbatas namun berhasil meraih hasil positif di level internasional. Keberhasilan taktisnya pada Piala Asia 2023, di mana Timnas Indonesia berhasil melaju ke perempat final, menjadi contoh konkret kemampuan adaptasinya.

Pengalaman tersebut diyakini akan sangat berharga bagi Persija, terutama dalam meningkatkan performa di fase knockout kompetisi AFC Cup. Di samping itu, para pendukung Persija, yang dikenal dengan sebutan "Jakmania", menyambut baik kedatangan pelatih asal Korea Selatan dengan antusiasme tinggi, berharap gelar juara liga dan penampilan mengesankan di kancah Asia dapat segera terwujud. Dengan semangat baru dan arahan strategis Shin Tae‑Yong, Persija Jakarta bertekad melaju ke puncak kompetisi domestik serta menjejakkan nama Indonesia lebih kuat di panggung sepak bola Asia.





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