Pelatih baru Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan rencana kuat untuk merekrut Caio Peralta dan bersaing memperebutkan gelar Liga 1 musim 2026/2027. Berita ini juga mencakup kabar terkini seputar Timnas Indonesia, termasuk strategi John Herdman untuk Piala Asia 2027 dan prestasi Timnas Indonesia U-19 di AFF U-19 2026.

Pelatih baru Persija Jakarta , Shin Tae-yong, mengungkapkan kesiapan untuk menghadapi persaingan di Liga 1 musim 2026/2027. Dalam konferensi pers perkenalan di Jakarta International Stadium pada Senin 8 Juni 2026, Shin menyampaikan antusiasnya atas rencana klub merekrut pemain sayap asal Brasil, Caio Peralta , yang sebelumnya membela Borneo FC.

Shin menegaskan bahwa Peralta sudah termasuk dalam proyek penguatan skuad Macan Kemayoran untuk bersaing memperebutkan gelar. Pernyataan ini sejalan dengan kabar yang beredar di media, menyebutkan bahwa Peralta akan meninggalkan Borneo FC setelah One Set Menang bergelar Best Player Super League 2025/2026, meski belum ada pengumuman resmi dari Persija. Shin juga berkomentar tentang gaji yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar per bulan, mengacu pada kontraknya sebelumnya dengan Timnas Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyoroti kualitas pemain muda seperti Dony Tri Pamungkas yang berpotensi dipanggil ke Piala Asia 2027, sekaligus merencanakan rotasi starting XI untuk laga atau kontra Mozambik, termasuk memberikan kesempatan pada Marselino Ferdinan dan Mathew Baker. Kompetisi AFF U-19 2026 juga menjadi sorotan, di mana Timnas Indonesia U-19 berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Vietnam, meski menimbulkan kontroversi terkait keputusan wasit. Media Malaysia even menuding tim Indonesia diuntungkan.

Di sisi lain, Pascal Struijk dikabarkan menolak permintaan konfederasi sepakbola Asia (AFC) untuk membela Timnas Indonesia dan kini menunggu panggilan dari Belanda. Di dalam negeri, Erick Thohir, Ketua PSSI, mengapresiasi prestasi Garuda Muda namun mengingatkan agar tidak cepat besar kepala. Selain itu, Adam Alis dari Persib Bandung menyampaikan pesan santai kepada Saddil Ramdani jelang laga contre Mozambik. Rangkuman berita VIVA menonjolkan} Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Persija Jakarta dengan visi kuat untuk memenangkan Liga 1configuration awal proyek penguatan tim.

Dengan pengalaman mereka, gelar di musim 2026/2027 menjadi target yang jelas. Kabar ini juga mengetuk perhatian suporter, terutama terkait masa depan Caio Peralta di Persija setelah performanyaFantastic di musim lalu, di mana dia menjadi andalanimportant untuk Borneo FC yang nearly menang, but ended runner-up by lost on head-to-head to Persib Bandung. Sementara itu, timnas Indonesia juga inherits various news. John Herdman fokus mengembangkan pemain muda dan mengevaluasi potencia! candidate untuk Piala Asia 2027.

Match contre Mozambik will see starting XI adjustments. Despite彰显 positive result in AFF U-19 2026, controversies surrounding the的文 referee decisions in the group stage match against Vietnam drew criticism from Malaysian media. Struijk's decision to decline AFC's offer highlights the ongoing challenge of player naturalization, while domestic league stars like Keywords: "Persija Jakarta", "Shin Tae-yong", "Caio Peralta", "Liga 1", "Timnas Indonesia", "John Herdman", "AFF U-19 2026", "Piala Asia 2027", "Borneo FC", "Persib Bandung





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