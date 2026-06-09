Shin Tae-yong Resmi Latih Persija, Erick Thohir Apresiasi Langkah Positif untuk Liga Indonesia

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif keputusan Shin Tae-yong bergabung dengan Persija Jakarta sebagai pelatih kepala. Langkah ini dinilai sebagai indikasi peningkatan kualitas liga sepak bola Indonesia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif keputusan mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, yang kini resmi bergabung dengan Persija Jakarta sebagai pelatih kepala.

Langkah ini dinilai sebagai indikasi positif bagi kualitas liga sepak bola tanah air. Erick Thohir mengapresiasi keputusan Shin Tae-yong yang memilih untuk kembali ke Indonesia dan menangani klub ibu kota tersebut. Menurutnya, semakin banyak pelatih berkaliber tinggi yang berkarier di Indonesia, maka kualitas liga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya PSSI untuk terus memperbaiki peringkat liga domestik di kancah internasional.

Erick Thohir mengungkapkan bahwa peringkat liga Indonesia telah naik signifikan dari posisi 25 menjadi 16, dan target selanjutnya adalah masuk dalam 10 besar dunia. Secara komersial, liga Indonesia sudah menjadi yang nomor satu di Asia Tenggara, sehingga kehadiran pelatih top seperti Shin Tae-yong diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tersebut. Peningkatan kualitas liga ini tidak hanya berdampak pada kompetisi klub, tetapi juga fundamental bagi pengembangan tim nasional. PSSI berkomitmen untuk terus memacu pengembangan timnas U-17, U-19, serta program-program pembinaan usia muda.

Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih Persija pada Senin di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kontraknya berlaku untuk tiga musim ke depan. Ini merupakan pekerjaan keempat Shin Tae-yong setelah masa baktinya selama lima tahun bersama timnas Indonesia berakhir pada Januari 2025. Sebelum kembali ke Indonesia, Shin Tae-yong sempat menjabat sebagai wakil ketua umum Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) selama 11 bulan, memberikan pengalaman di ranah manajerial sepak bola tingkat federasi.

Selanjutnya, ia beralih menjadi Director of Football di Seongnam FC selama empat bulan, yang menambah portofolionya dalam pengelolaan klub dari sisi teknis dan pengembangan. Setelah itu, ia melatih Ulsan HD selama dua bulan, memimpin tim dalam 10 pertandingan dengan catatan dua kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan. Periode singkat ini menjadi pengalaman terakhirnya sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia dan melatih Persija Jakarta. Keputusan Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Persija menunjukkan bahwa liga Indonesia semakin diminati oleh pelatih-pelatih berkualitas.

Meskipun belum berhasil mempersembahkan trofi selama menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah membawa banyak prestasi membanggakan. Ia sukses meloloskan tiga tim nasional ke Piala Asia, termasuk mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Di level junior, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas U-23 meraih peringkat keempat di Piala Asia U-23 2024. Selain itu, ia juga sukses meloloskan timnas senior ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2027 sekaligus memastikan tiket ke Piala Asia 2027.

Di bawah kepemimpinannya, peringkat FIFA timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari posisi 173 dunia menjadi 129 dunia. Secara total, Shin Tae-yong memimpin tim Garuda dalam 57 pertandingan dengan rekor 26 kemenangan, 14 seri, dan 17 kekalahan. Ia juga aktif melatih tiga tim nasional kelompok umur yaitu U-19, U-20, dan U-23. Prestasi-prestasi ini menunjukkan kapasitas Shin Tae-yong sebagai pelatih kelas dunia.

Kehadirannya di Persija diharapkan tidak hanya membawa perubahan positif bagi klub, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelatih lokal untuk terus meningkatkan kualitas. Erick Thohir menekankan bahwa PSSI akan terus mendukung pengembangan sepak bola Indonesia dari berbagai aspek, termasuk dengan mendatangkan pelatih-pelatih berpengalaman. Dengan bergabungnya Shin Tae-yong, Persija Jakarta diharapkan bisa bersaing lebih kompetitif di Liga 1 Indonesia dan bahkan di kancah Asia. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional





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