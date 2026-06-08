Shin Tae-yong appointment as the new head coach of Persija Jakarta marks a significant move for the club. After being widely discussed as a candidate for the national team, he signs a three-year contract with the capital club, aiming to boost performance and develop young talents.

Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai pelatih utama Persija Jakarta untuk musim kompetisi 2026/2027. Pengumuman ini dilakukan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium pada Senin, 8 Juni 2026.

Shin ditandatangani dengan kontrak tiga tahun, menggantikan posisi Mauricio Soza. Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyatakan bahwa penunjukan Shin adalah hasil evaluasi dan proses pencarian panjang yang dimulai pada pertengahan musim sebelumnya. Klub mencari figur pelatih berpengalaman, memiliki kepemimpinan kuat, memahami sepak bola modern, serta mampu membangun budaya kompetitif. Selain itu, target Persija adalah meningkatkan prestasi di kompetisi liga dan mempercepat pengembangan pemain muda dari akademi klub.

Shin Tae-yong menyambut baik kesempatan ini dan mengungkapkan kebanggaan menjadi bagian dari salah satu klub terbaik di Indonesia. Ia menekankan komitmennya untuk membawa Persija meraih hasil yang lebih optimal di musim mendatang. Sebelumnya, Shin dikenal sukses melatih Timnas Indonesia selama hampir lima tahun dengan prestasi signifikan, termasuk kenaikan peringkat FIFA Indonesia sebesar 46 posisi. Kariernya di timnas berakhir dengan pemecatan oleh PSSI, meski ia tetap aktif di Indonesia melalui berbagai program, termasuk mengelola yayasan dan featuring dalam iklan produk.

Kedatangan Shin kembali_menu ke tingkat klub menjadi sorotan karena sebelumnya ia disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk kembali melatih Timnas Indonesia. Namun, PSSI akhirnya memilih John Herdman sebagai pelatih baru. Mantan pelatih timnas ini pun memberikan respons positif terhadap Herdman dan yakin bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2030 atau 2034.

Di sisi lain, Shin juga aktif berkolaborasi dengan program-program pembinaan sepak bola muda, seperti Mills STY Academy, di mana ia berbagi pesan penting tentang disiplin bagi pemain muda. Kabar tentang ditunjuknya Shin di Persija juga direspons oleh beberapa pemain, seperti Jay Idzes yang mengucapkan terima kasih atas kontribusinya terhadap timnas. Kontrak tiga tahun ini diharapkan bisa meningkatkan bossom Persija, yang memiliki aspirasi untuk menjadi klube kompetitif nicht hanya di level domestik tetapi juga di ajangregional.

Dengan pengalaman dan rekam jejaknya, Shin dianggap mampu membawa perubahan positif bagi klub. Di sisi lain,{{领域的条款}} karena PSSI telah memilih Herdman, peluang Shin kembali ke timnasterbilang sempit. Namun, kehadirannya di liga domestik tetap menjadi kabar penting bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola lokal menilai bahwa pengaruh Shin tidak hanya seputar strategi taktik melainkan juga dalam aspek manajemen tim dan pembinaan karakter pemain.

Dalam konferensi pers, Shin juga berbagi visinya tentang mengintegrasikan pemain-pemain akademi Persija ke dalam skuat utama, sekaligus memastikan komunikasi yang efektif antar-pemain. Ia menekankan pentingnya disiplin dan kebersamaan dalam tim, nilai-nilai yang ia anut selama melatih timnas. Beberapa media menyoroti bahwa rekrutment Shin adalah bagian dari strategi klub untuk membangun философи permainan yang modern dan ofensif, menggantigan pendekatan yang lebihungkin digunakan sebelumnya.

Dengan dukungan manajemen yang kuat, Shin diharapkan bisa memaksimalkan potensi pemain seperti Marko Simic, Rachmat Latief, dan beberapa pemain muda lainnya. Secara keseluruhan, berita penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija menjadi pembicaraan utama di kalangan sportif Indonesia. Banyak yang berharap keberhasilan Shin di klub ini akan berdampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional, meski ia kini tidak lagi melatih timnas. Kehadiran pelatih berkaliber internasional seperti ini di Liga 1 dianggap dapat meningkatkan standar kompetisi.

Shin sendiri mengungkapkan ambition untuk membuktikan bahwa sepak bola Korea Selatan dan pengalamannya di Indonesia bisa memberikan kontribusi signifikan bagi Persija dan sepak bola lokal secara lebih luas





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