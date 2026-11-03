Shin Tae-yong Rawat Inap di Jakarta, Taktik Persija vs PSMS Tetap Dirancang Pelatih

Pelatih Shin Tae-yong menjalani rawat inap di Jakarta dan absen ke Medan. Namun, strategi Persija Jakarta melawan PSMS Medan tetap dirancang langsung olehnya.

Pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong, resmi menjalani rawat inap di rumah sakit di Jakarta dan tidak akan mendampingi skuad Macan Kemayoran dalam pertandingan lawana PSMS Medan di Medan. Keputusan ini diambil oleh tim medis sebagai langkah antisipasi medis setelah kondisi kesehatan pelatih berusia 56 tahun tersebut menurun dan memerlukan penanganan intensif lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Absennya Shin Tae-yong dari pinggir lapangan menjadi perhatian tersendiri bagi suporter, namun hal ini tidak mengganggu jalannya persiapan taktis yang telah disusun sebelumnya untuk menghadapi lawan di Sumatera Utara.

Rincian Kondisi Medis Shin Tae-yong

Dokter tim Persija Jakarta, Muhammad Andeansah, memberikan klarifikasi resmi mengenai status kesehatan Shin Tae-yong yang memaksanya untuk berhenti sementara dari aktivitas lapangan. Andeansah menjelaskan secara rinci bahwa saat ini Coach Shin Tae-yong sedang mengalami sakit yang cukup signifikan sehingga memerlukan penanganan khusus. Keputusan untuk melakukan rawat inap diambil oleh pihak medis sebagai langkah preventif agar kondisinya tidak semakin memburuk saat momen penting pertandingan segera tiba. Hal ini menunjukkan prioritas utama klub dalam menjaga kesehatan pelatih kepala agar dapat kembali bekerja optimal di masa mendatang.

Also read Persija Jakarta Usung Misi Kebangkitan di Kandang PSMS Medan

Strategi Pertandingan Tetap Dirancang Shin Tae-yong

Meski harus beristirahat di rumah sakit, Shin Tae-yong tetap terlibat aktif dalam penyusunan strategi dan taktik pertandingan melawan PSMS Medan. Seluruh rencana permainan yang akan diterapkan oleh Persija pada laga tersebut tetap dirancang langsung oleh pelatih kebangsaan Korea Selatan tersebut. Hal ini memastikan bahwa visi permainan dari pinggir lapangan tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Shin Tae-yong meskipun ia tidak bisa hadir secara fisik. Tim teknis lapangan hanya berperan sebagai eksekutor dari arahan-arahan strategis yang telah disepakati bersama sebelum periode perawatan dimulai.

Advertisement

Koordinasi Asisten Pelatih Choi In-Cheul

Asisten pelatih Persija Jakarta, Choi In-Cheul, memastikan bahwa komunikasi dengan Shin Tae-yong tetap berjalan lancar selama periode perawatan medis berlangsung. Choi menyatakan bahwa seluruh persiapan strategi sudah dikoordinasikan bersama Shin Tae-yong secara rinci untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman taktis di lapangan. Dengan adanya koordinasi yang solid ini, absennya sang pelatih dari pinggir lapangan tidak menjadi kendala bagi tim dalam menjalankan permainan. Choi In-Cheul akan menjadi penyalur utama dari setiap instruksi yang diberikan oleh Shin Tae-yong kepada para pemain selama pertandingan.

Detail Jadwal dan Lokasi Pertandingan

Persija dijadwalkan akan bertandang ke markas PSMS di Stadion Utama Sumatera Utara, yang terletak di Deli Serdang, pada hari Selasa tanggal 3 November 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong dipastikan tidak ikut bersama rombongan Macan Kemayoran ke Medan karena harus menjalani pemulihan di Jakarta di bawah pengawasan dokter tim. Keberadaan para pemain di medan laga akan mengandalkan disiplin taktis yang telah dipupuk sejak awal persiapan pertandingan berlangsung di Jakarta.