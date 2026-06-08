Shin Tae-yong Makin Dekat Jadi Pelatih Persija Jakarta

Rumor kepindahan Shin Tae-yong ke Persija Jakarta semakin kencang. Media Korea Selatan memberitakan kesepakatan, dan Persija dijadwalkan mengumumkan pelatih baru pada Senin (8/6) di JIS. Beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen disebut berpotensi ikut.

Dalam beberapa hari terakhir, jagat sepak bola nasional dihebohkan oleh kabar bahwa Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia , semakin dekat untuk menjadi nahkoda anyar Macan Kemayoran, Persija Jakarta .

Rumor ini pertama kali mencuat setelah media lokal Korea Selatan, newsworker.co.kr, memberitakan bahwa STY telah mencapai kesepakatan dengan klub raksasa ibu kota tersebut. Judul berita mereka pada Kamis (28/5) berbunyi, 'Shin Tae-yong muncul sebagai kandidat pelatih klub raksasa Indonesia, Persija, klub yang secara resmi disponsori oleh Hyundai Motor.

' Hal ini tentu menambah keyakinan publik bahwa kepindahan pelatih asal Korea Selatan itu ke Persija bukan lagi sekadar isapan jempol belaka. Kepercayaan diri para pendukung Persija semakin menguat setelah beredar informasi bahwa manajemen klub akan mengumumkan sosok pelatih baru mereka di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin siang, 8 Juni 2026, pukul 13.00 WIB. Jika benar Shin Tae-yong yang ditunjuk, maka ia dipastikan akan membawa serta beberapa pemain favoritnya, terutama mereka yang pernah menjadi anak asuhnya di Timnas Indonesia.

Terdapat tiga kandidat kuat yang disebut-sebut bakal ikut merapat ke Persija Jakarta, yaitu Ragnar Oratmangoen, Ramadhan Sananta, dan Marselino Ferdinan. Ketiganya memiliki hubungan spesial dengan STY dan diyakini akan menjadi tulang punggung tim Macan Kemayoran musim depan. Ragnar Oratmangoen, yang resmi disumpah menjadi Warga Negara Indonesia pada 18 Maret 2024, langsung mendapat kepercayaan penuh dari Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam.

Dalam laga debutnya tersebut, Ragnar bahkan berhasil mencetak gol indah dari sisi kanan pertahanan Vietnam. Sejak saat itu, ia menjadi andalan STY di skuad Garuda. Kontrak Ragnar bersama klub Belgia FCV Dender akan habis pada 30 Juni 2026, sehingga peluangnya untuk bergabung dengan Persija sangat terbuka. Namun, sepanjang musim ini, Ragnar lebih sering bergelut dengan cedera, yang membuatnya hanya tampil dalam 19 pertandingan dengan total 660 menit dan satu gol untuk Dender.

Selain Ragnar, nama Ramadhan Sananta juga menjadi sorotan. Penyerang tajam yang sebelumnya membela Persis Solo ini memiliki insting gol yang tinggi dan kerap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di lini depan Timnas. Sananta yang masih muda dan haus akan prestasi diyakini cocok dengan filosofi permainan STY. Sementara itu, Marselino Ferdinan, gelandang kreatif yang saat ini berkarier di Belgia bersama KMSK Deinze, juga dikabarkan akan dipulangkan ke Indonesia jika STY resmi menangani Persija.

Marselino merupakan salah satu talenta terbaik yang pernah dilatih Shin Tae-yong, dan kehadirannya di lini tengah Persija akan sangat memperkuat kreativitas serangan tim. Pundit senior sepak bola Indonesia, Coach Justin atau Justinus Lhaksana, mengaku terkejut mendengar kabar tersebut. Namun, ia menilai bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi, mengingat pengalamannya menangani tim nasional dan prestasinya membawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020.

Coach Justin juga menyoroti potensi kedatangan tiga pemain eks Timnas tersebut sebagai langkah cerdas untuk membangun sinergi antara pelatih dan pemain. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia juga tengah menantikan pengumuman resmi dari manajemen Persija. Jika Shin Tae-yong benar-benar ditunjuk, maka ini akan menjadi tantangan baru baginya setelah sebelumnya sukses membangun Timnas Indonesia menjadi tim yang disegani di Asia Tenggara.

Pertanyaan besar kini adalah bagaimana adaptasi STY dengan atmosfer klub yang penuh tekanan tinggi, serta apakah ia mampu membawa Persija kembali meraih gelar juara Liga 1 yang sudah lama dinanti oleh Jakmania. Perkembangan ini juga menjadi perhatian serius bagi klub-klub lain di Indonesia, karena kehadiran STY di Persija diprediksi akan mengubah peta persaingan di kompetisi domestik. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan taktik yang mumpuni, Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa warna baru dalam permainan Macan Kemayoran.

Semua mata kini tertuju pada Senin siang di JIS, saat misteri pelatih baru Persija akhirnya terungkap. Untuk memperkuat skuad, STY kemungkinan besar akan membawa pemain yang sudah familiar dengan sistemnya. Ini adalah strategi umum bagi pelatih yang baru bergabung dengan klub untuk mempercepat adaptasi tim. Ragnar, Sananta, dan Marselino adalah contoh pemain yang sudah berada dalam radar STY dan memiliki kualitas yang terbukti.

Jika ketiganya benar-benar bergabung, Persija akan memiliki lini serang yang sangat variatif dan berbahaya. Namun, tantangan terbesar adalah mengelola ekspektasi tinggi dari suporter dan manajemen, serta memastikan para pemain baru dapat beradaptasi dengan cepat dengan filosofi klub. Secara keseluruhan, keputusan ini bisa menjadi langkah berani dan potensial bagi Persija untuk kembali ke puncak kejayaan. Shin Tae-yong telah menunjukkan bahwa ia mampu memaksimalkan potensi pemain muda dan membangun tim yang solid.

Dengan dukungan penuh dari manajemen dan suporter, bukan tidak mungkin Macan Kemayoran akan kembali bersaing di papan atas Liga 1 musim depan. Kita tunggu saja pengumuman resmi pada Senin mendatang





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shin Tae-Yong Persija Jakarta Pelatih Baru Ragnar Oratmangoen Timnas Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Media Korea Spill 3 Pemain Persija Jakarta Ini Sudah Cocok Dilatih Shin Tae-yongMedia Korea Selatan merumorkan eks pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong, bakal menakhodai Persija Jakarta.

Read more »

Shin Tae-yong Diumumkan Jadi Pelatih Baru Persija Jakarta Senin Besok?Persija Jakarta segera mengumumkan pelatih baru di JIS tengah kuatnya rumor kedatangan Shin Tae-yong.

Read more »

Shin Tae-yong Menuju Persija Jakarta, Berapa Besar Dampaknya kepada Macan KemayoranShin Tae-yong kabarnya menuju Persija Jakarta untuk musim 2026/2027 dengan dukungan penuh. Era baru Macan Kemayoran siap dimulai di sepak bola Indonesia.

Read more »

Siang Ini Persija Jakarta Umumkan Pelatih Baru, Shin Tae-yong Banyak DisebutPersija Jakarta resmi mengumumkan pelatih baru siang ini di JIS untuk mengincar takhta juara.

Read more »