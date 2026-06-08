Shin Tae-yong Diprediksi Melatih Persija Jakarta, Coach Justin Beri Reaksi Berkelas

Pelatih Justinus Lhaksana atau Coach Justin juga penasaran dengan visi yang di bawa Shin Tae-yong jika pelatih tersebut benar-benar menjadi pelatih tim berjuluk Macan Kemayoran. Berbarengan dengan agenda Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026, penggemar sepak bola nasional juga dihebohkan dengan rumor masa depan Shin Tae-yong. Beredar kabar bahwa Shin Tae-yong semakin dekat melatih Persija Jakarta. Apalagi, Macan Kemayoran baru saja tidak melanjutkan kerja sama dengan Mauricio Souza.

Dalam kesempatan yang sama, pelatih Justinus Lhaksana atau Coach Justin juga penasaran dengan visi yang di bawa Shin Tae-yong jika pelatih tersebut benar-benar menjadi pelatih tim berjuluk Macan Kemayoran.

Berbarengan dengan agenda Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026, penggemar sepak bola nasional juga dihebohkan dengan rumor masa depan Shin Tae-yong. Beredar kabar bahwa Shin Tae-yong semakin dekat melatih Persija Jakarta. Apalagi, Macan Kemayoran baru saja tidak melanjutkan kerja sama dengan Mauricio Souza. Kabar ini pertama kali berhembus saat Shin Tae-yong kedapatan ada di tribun penonton saat Persija Jakarta vs Dewa United (15/3) di Jakarta International Stadium atau JIS.

Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Lawan Malaysia hingga Australia di Semifinal, Nova Arianto Beri Reaksi Berkelas. Dari situ, rumor tiada hentinya beredar terkait Shin Tae-yong ke Persija Jakarta. Lebih jauh, media Korea Selatan ternyata juga ikut memberitakan hal ini. Shin Tae-yong muncul sebagai kandidat pelatih klub raksasa Indonesia, Persija, klub yang secara resmi disponsori oleh Hyundai Motor, rilis newsworker.co.kr, Kamis (28/5).

Namun, kepastian itu baru akan didapat saat Persija Jakarta mengumumkan sosok pelatih baru untuk musim depan di JIS siang ini, Senin (8/6) pukul 13.00 WIB. Berita itu lantas menyebar dengan cepat hingga didengar oleh pundit senior Justinus Lhaksana atau Coach Justin. Dalam hal ini, ia memberikan pandangannya. Coach Justin mengaku kaget saat tahu Shin Tae-yong akan latih Persija Jakarta.

Pasalnya, STY sebelumnya baru selesai melatih klub Korea Selatan, Ulsan HD. Sebenarnya gua agak syok juga karena setelah dia melatih timnas kita, terus sempet vakum sebentar, terus ngelatih Ulsan, vakum lagi dan gua baca dia sering ke Indonesia, banyak activity, mendadak dia melatih Persija, lanjutnya. Meski demikian, Coach Justin juga penasaran dengan visi yang di bawa Shin Tae-yong ke Persija Jakarta. Ia bahkan blak-blakan ingin mewawancarai STY.

Sebetulnya gua pengen tahu apa yang dia lakukan untuk Persija karena ya sepak bola kita tetap butuh expertise dari seorang kayak dia, paparnya. Timnas Indonesia U-19 asuhan Nova Arianto sudah memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2026. Namun, lawan yang akan mereka hadapi masih belum diketahui. Dunia sepak bola kembali dikejutkan dengan insiden medis di lapangan hijau.

Pertandingan persahabatan internasional antara tim nasional Denmark melawan Ukraina di Stadion Raihan positif bisa memulihkan energi dan mencapai hasil yang diinginkan. Diharapkan dengan energi positif semua bisa berjalan denhan lancar dan hemilang. Timnas Indonesia U-19 asuhan Nova Arianto sukses melenggang ke semifinal Piala AFF U-19 2026. Namun, lawan yang dihadapi masih belum diketahui untuk saat ini.

Timnas Indonesia U-19 berpotensi melawan Malaysia hingga Australia di semifinal Piala AFF U-19 2026. Namun, pelatih Nova Arianto tak takut menghadapi siapa pun. Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, berbicara soal kondisi Reno Salampessy. Sang striker mengalami cedera dalam kemenangan atas Vietnam dengan skor 2-1.

Berita terkait Timnas Indonesia menjadi yang paling diminati pembaca VIVA sepanjang Minggu 7 Juni 2026. Yang pertama adalah pelatih Oman Tarik Sektioui tertipu dengan ran Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, merespons kemenangan timnya atas Vietnam. Dia mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan anak asuhnya saat menumbangka Bung Harpa mengungkap faktor utama yang membuat Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Vietnam 2-1.

Mental pemain, rotasi Nova Arianto, hingga penampilan Dafa Al Gasemi Bung Harpa menyoroti perkembangan Muhammad Isfandyar Abdillah usai Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Vietnam 2-1. Ia dinilai bisa menjadi senjata rahasia Garuda Muda Timnas Indonesia U-19 asuhan Nova Arianto sukses melenggang ke semifinal Piala AFF U-19 2026. Namun, lawan yang dihadapi masih belum diketahui untuk saat ini. Redmi Pad 2 9.7 hadir di Indonesia dengan layar 2K 120Hz, baterai 7.600 mAh, dan bodi aluminium premium.

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