Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge 2026 Buka Panggung di Landak, Kalimantan Barat dengan 152 Pembalap dan Lebih dari 10.000 Penonton

Seri pertama Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge 2026 berlangsung di GOR Patih Gumantar, Landak, menampilkan 152 starter, rintangan alam, dan kemenangan rider lokal Matbon yang membawa pulang Yamaha Mio M3. Acara didukung oleh sponsor utama dan menegaskan komitmen Yamaha dalam mengembangkan motor trail Indonesia.

Seri pertama Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge 2026 digelar di Sirkuit GOR Patih Gumantar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat , memperkuat jejak kompetisi enduro yang telah menjelajahi tiga wilayah Kalimantan selama tiga tahun terakhir.

Setelah menembus Sanggau pada 2023, Sintang pada 2024, dan Sambas pada 2025, tahun ini acara kembali menyapa penonton di Landak dengan antusiasme yang luar biasa. Sebanyak 152 pembalap-baik dari kalangan rider lokal maupun kru nasional-mengisi barisan starter, sementara lebih dari 10 ribu penonton menyaksikan aksi menegangkan di lintasan yang dipenuhi rintangan alami berupa batu, kayu, dan pasir.

Tidak hanya perlombaan, penyelenggaraan juga menyuguhkan beragam kegiatan hiburan, pameran suku cadang, serta demo perawatan motor yang menarik minat penggemar otomotif dari seluruh provinsi. Berbeda dengan edisi sebelumnya, seri ini tidak lagi menyertakan sesi trabasan; fokus sepenuhnya dialihkan ke balapan lintasan yang dirancang khusus untuk menguji kemampuan mengendalikan motor trail dalam kondisi ekstrem. Kompetisi terbagi menjadi tiga kelas utama: YEC 1 (WR155R Local), YEC 2 (WR155R Advance), dan YEC 6 (WR155R Hobby).

Pada hari Sabtu, Race 1 menjadi sorotan utama dengan penilaian poin yang kemudian dijumlahkan bersama hasil Race 2 untuk menentukan juara umum. Di kelas YEC 2, Fianmuh dari tim Shop Bikers Partner berhasil meraih posisi pertama, sementara di kelas YEC 5 (WR155R Hobby) Feerli Peyi mengukir kemenangan atas tim Adhyaksa Lanun. Sorotan khusus jatuh pada Matbon, seorang kroser berusia 25 tahun asal Sambas, yang mengamankan gelar juara umum rider lokal dan memperoleh hadiah Yamaha Mio M3.

Ia menyatakan rasa bangga atas penampilannya di depan masyarakat Kalimantan Barat dan menegaskan tekad untuk kembali bersaing di seri berikutnya yang akan berlangsung di Jawa. Johannes B. M. Siahaan, Assistant General Manager CS Division PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, menegaskan bahwa acara ini telah menjadi magnet bagi pecinta motor trail di Kalimantan Barat. Empat edisi berturut‑turut telah diselenggarakan di wilayah ini dengan respons publik yang selalu meriah.

"Kami mencatat peningkatan signifikan pada jumlah starter, terutama di Kabupaten Landak, yang menjadi daerah dengan partisipasi terbanyak di Kalimantan Barat," ujarnya. "Popularitas motor trail Yamaha di sini menjadi pendorong utama, didukung oleh jaringan dealer yang kuat dan layanan purna jual yang handal. Kami mengapresiasi seluruh sponsor-Shell, Yamalube, Kayaba, GS Astra, Pirelli, Ulti‑X, IRC Tire, Yamaha Genuine Part, dan SKY-yang telah berkontribusi pada keberhasilan event ini.

" Tak hanya kompetisi balap, event ini juga menjadi ajang promosi bagi teknologi oli dan ban motor trail. Sponsor utama Shell BLU menyuguhkan demonstrasi produk Yamalube, sementara Pirelli dan IRC Tire menampilkan inovasi ban off‑road dengan grip tinggi. Para peserta dan penonton dapat mengakses layanan teknis langsung dari Yamaha Genuine Part, memastikan motor mereka tetap dalam kondisi prima selama ujian medan yang menantang.

Keberhasilan seri pertama 2026 ini menandai momentum penting bagi Yamaha dalam mengembangkan ekosistem motor trail Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pengembangan bakat lokal melalui kompetisi berstandar internasional. Dengan antusiasme yang terus meningkat, penyelenggara menargetkan perluasan jaringan kompetisi ke provinsi lain pada edisi berikutnya, serta penambahan kategori usia muda untuk menumbuhkan generasi rider baru.

Keberlanjutan event ini diyakini akan memperkuat citra sport motor trail di Indonesia serta memberikan panggung bagi rider Indonesia untuk bersaing di level Asia dan dunia.





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