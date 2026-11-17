Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge 2026 di Kuningan diikuti 169 pembalap. Tiga juara umum YEC1, YEC2, dan YEC6 ditentukan di putaran penutup musim ini.

Acara penutup musim untuk seri balap off-road terbesar di Indonesia, Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge, telah resmi berakhir pada pertengahan November 2026. Kegiatan spektakuler ini diadakan di Lapangan Pacuan Kuda, Kuningan, Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 14 hingga 15 November 2026.

Kehadiran sekitar 4.500 pengunjung menciptakan atmosfer yang meriah dan penuh semangat di tengah lintasan enduro yang menantang.

Keberhasilan penyelenggaraan di putaran ketiga ini mencatatkan angka partisipasi tertinggi untuk wilayah Jawa sepanjang musim 2026. Sebanyak 169 starter atau peserta mendaftar dan siap bersaing di lintasan. Jumlah peserta yang sangat padat ini membuktikan bahwa antusiasme para pembalap terhadap kompetisi enduro semakin meningkat dibandingkan seri-seri sebelumnya.

Para pembalap yang hadir mengandalkan dua jenis kendaraan andalan Yamaha, yaitu motor Yamaha WR155R dan seri YZ. Kendaraan-kendaraan ini dituntut untuk menaklukkan berbagai rintangan alam dan buatan yang tersusun di lintasan Kuningan. Persaingan antar peserta berlangsung sangat kompetitif dalam memperebutkan posisi terbaik di masing-masing kelas balap yang digelar.

Johannes B.M. Siahaan Akhiri Agenda Balap 2026

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General Manager CS Division PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Johannes B.M. Siahaan, menyatakan secara resmi bahwa seri ketiga di Kuningan merupakan penutup seluruh agenda Yamaha One Make Race untuk tahun 2026. Johannes B.M. Siahaan menekankan bahwa rangkaian perjalanan Yamaha One Make Race 2026 telah rampung usai diadakannya event pamungkas pertengahan November ini.

Menurut Johannes B.M. Siahaan, putaran penutup Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge di Kuningan, Jawa Barat, secara resmi menandai berakhirnya agenda balapan Yamaha One Make Race tahun ini. Ia berharap agar Yamaha One Make Race, baik di arena on road maupun off road, terus menjadi wadah pencapaian prestasi dan pengembangan talenta muda.

Johannes B.M. Siahaan juga menambahkan bahwa event ini selalu menjadi tempat berkumpulnya komunitas dan penggemar untuk menikmati gelaran akbar racing. Johannes B.M. Siahaan berharap tahun depan agenda Yamaha One Make Race akan kembali hadir dengan semakin meriah dan penuh energi inspiratif bagi seluruh peserta.

Sembilan Kelas Balap dan Kelas Baru DT Series

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Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge putaran ketiga mempertandingkan total sembilan kelas yang dirancang untuk berbagai level keterampilan. Kategori tersebut meliputi YEC 1 untuk WR155R Professional, YEC 2 untuk WR155R Comm Advance, YEC 3 untuk WR155R Comm A, YEC 4 untuk WR155R Comm B, dan YEC 5 untuk WR155R Hobby. Selain itu, terdapat YEC 6 untuk YZ Series Open, YEC 7 untuk WR155R Women, YEC 8 untuk WR155R Local, serta YCR 9 untuk Yamaha DT Series Open.

Tiga kelas utama, yakni YEC 1, YEC 2, dan YEC 6, menggunakan format dua race untuk menentukan juara umum secara adil. Kelas YCR 9 atau Yamaha DT Series Open menjadi daya tarik tersendiri karena baru dihadirkan pada putaran ketiga ini. Kelas khusus ini mengakomodasi antusiasme para pengguna motor klasik DT Series yang ingin ikut serta dalam kompetisi.

Kehadiran motor-motor legendaris DT Series sukses menghadirkan tontonan berbeda bagi pengunjung. Para anggota DT Community Indonesia turut meramaikan lintasan dengan menggeber motor klasik mereka. Kegiatan ini membawa nuansa nostalgia yang kuat ke tengah kompetisi enduro modern yang berlangsung di Kuningan.

Perolehan Juara Umum dan Komentar Pemenang

Di kelas utama YEC 1 atau WR155R Professional, Dadan KR dari tim MAG Enduro keluar sebagai juara umum. Dadan KR berhasil memenangi kedua race dan menunjukkan kemampuan terbaik dalam menaklukkan berbagai rintangan hingga finis di posisi terdepan. Prestasi ini semakin istimewa karena Dadan KR berhasil menyapu bersih gelar juara umum YEC 1 dalam tiga seri penyelenggaraan Yamaha Enduro Challenge 2026.

Daftar pencapaian Dadan KR sangat luar biasa karena ia juga pernah meraih juara umum YEC 6 pada seri pertama. Dadan KR mengungkapkan bahwa rutin ikut Yamaha Enduro Challenge tahun ini sampai juara umum semua seri YEC 1 dan satu seri YEC 6 adalah pencapaian yang menggembirakan. Ia berharap tahun depan dapat kembali tampil untuk menjadi juara lagi.

Gelar juara umum YEC 6 atau YZ Series Open seri ketiga diraih oleh Farel Huda dari tim Optimum X Jawa Mix. Farel Huda kembali menunjukkan konsistensi tinggi setelah sebelumnya juga menjadi juara umum kelas yang sama pada seri kedua di Sidoarjo. Farel Huda merasa senang dapat meraih gelar juara umum YEC 6 dua seri Yamaha Enduro Challenge musim ini.

Farel Huda mengakui bahwa trek di Kuningan kali ini lebih sulit dengan rintangan lebih banyak sehingga makin menantang. Farel Huda juga menyampaikan terima kasih untuk timnya yang selalu memberikan support penuh selama berlomba. Sementara itu, gelar juara umum YEC 2 atau WR155R Comm Advance pada putaran ketiga menjadi milik Muhammad Daffa dari tim WOI Bogor Mekar Motor Cargloss RRS.

Muhammad Daffa mengapresiasi penyelenggaraan Yamaha Enduro Challenge sebagai wadah yang sangat bagus untuk komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap balap enduro. Muhammad Daffa menyatakan bahwa ia sangat senang bisa juara umum YEC 2. Ia menggunakan WR155R sebagai motor tangguh dan berkualitas untuk melibas berbagai obstacles di lintasan Kuningan.