Sheila Dara Dikenang atas Kedekatannya dengan Keluarga Vidi Aldiano dan Kecintaannya pada Anak-anak

Keluarga almarhum Vidi Aldiano memuji Sheila Dara atas kedekatannya dengan almarhum dan kecintaannya pada anak-anak, di tengah upaya Sheila untuk bangkit setelah kepergian Vidi.

Keluarga besar almarhum Vidi Aldiano mengungkapkan kebanggaannya terhadap Sheila Dara , menantu mereka yang dinilai memiliki hubungan dekat dengan almarhum dan sangat menyukai anak-anak. 'Sheila memang dekat ya sama keluarga Dion. Dan Sheila memang suka sama anak-anak. Ceria dia (Sheila) kalau sama anak-anak,' ujar Besbarini, salah satu anggota keluarga, saat acara doa bersama 40 hari meninggalnya Vidi Aldiano .

Pernyataan ini disampaikan di tengah momen duka yang masih menyelimuti keluarga, menunjukkan bahwa Sheila Dara telah menunjukkan ketegaran dalam menghadapi cobaan tersebut. Besbarini menambahkan bahwa Sheila sudah bisa menata diri dan menghadapi proses seperti ini yang memang sudah direncanakan juga pastinya. 'Insya Allah, insya Allah (sudah tegar),' tuturnya, sembari mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kehadiran Sheila di tengah keluarga. 'Sangat bersyukur punya menantu yang sangat luar biasa sekali,' ucap Besbarini, menggarisbawahi betapa berharganya Sheila bagi mereka.

Vidi Aldiano, seorang musisi berbakat asal Jakarta, meninggal dunia pada usia 35 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal yang didiagnosis sejak tahun 2019. Penyakit ini mengharuskannya menjalani serangkaian perawatan intensif, termasuk operasi pengangkatan salah satu ginjalnya di Singapura pada tahun yang sama, dilanjutkan dengan kemoterapi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Meskipun harus menghadapi kondisi kesehatan yang memburuk, Vidi dikenal sebagai pribadi yang selalu positif dan tak pernah berhenti berbagi semangat kepada para penggemarnya melalui berbagai platform media sosial. Sikapnya yang inspiratif ini meninggalkan kenangan indah dan menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang.

Kepergiannya yang mendadak tentu saja menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh insan hiburan di tanah air, termasuk bagi Sheila Dara yang kini perlahan berusaha bangkit dan menjalani hari-harinya kembali. Kehadiran Sheila Dara di tengah keluarga besar Vidi Aldiano, serta dukungannya yang kuat di masa-masa sulit, menjadi sorotan positif di tengah kesedihan. Kabar mengenai kedekatan Sheila dengan keluarga almarhum dan kecintaannya pada anak-anak menjadi bukti bahwa ia bukan hanya seorang menantu, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari keluarga tersebut. Dukungan moral yang diberikan oleh keluarga terhadap Sheila, dan sebaliknya, menunjukkan kekuatan ikatan batin yang terjalin.

Momen perayaan ulang tahun Vidi Aldiano yang sebelumnya dikumpulkan sahabat-sahabatnya juga sempat dipuji oleh Febby Rastanty, menunjukkan betapa dicintainya Vidi di kalangan teman-temannya. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya merawat hubungan baik dan memberikan dukungan kepada orang-orang terkasih, terutama di saat-saat penuh tantangan.

Kisah Vidi Aldiano yang harus berpulang di usia muda menjadi pengingat tentang kerapuhan hidup dan pentingnya menikmati setiap momen yang diberikan. Perjuangan melawan penyakitnya, yang ia jalani dengan penuh kesabaran dan ketegaran, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa semangat positif dapat menjadi senjata ampuh dalam menghadapi cobaan terberat sekalipun. Hal ini tercermin dari bagaimana ia terus membagikan energinya kepada para penggemarnya, bahkan di saat-saat tergelap. Kepositifan Vidi menjadi warisan berharga yang terus hidup di hati banyak orang.

Dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3/2026), kepergiannya menandai akhir dari sebuah perjalanan hidup yang penuh warna. Namun, karya dan semangatnya akan terus dikenang. Keluarga besar yang ditinggalkan, termasuk Sheila Dara, kini dihadapkan pada tugas berat untuk melanjutkan kehidupan tanpa kehadiran sosok tercinta. Dukungan keluarga terhadap Sheila, seperti yang diungkapkan oleh Besbarini, menjadi penopang penting baginya untuk dapat bangkit dan menata kembali kehidupannya.

Kehadiran Sheila yang dekat dengan anak-anak dan sifatnya yang ceria memberikan nuansa tersendiri dalam dinamika keluarga di masa duka ini. Ini menunjukkan bahwa meski berduka, kehidupan harus tetap berjalan, dan kebahagiaan, sekecil apapun, tetap harus dicari.





