Shan United, tim Myanmar dengan 7 gelar liga dan status tak terkalahkan musim 2022, menghadapi Persib Bandung. Simak profil kuat lawan Persib di Asia.

Shan United, klub asal Myanmar yang dikenal sebagai Raja Liga Myanmar, akan menjadi tantangan berat bagi Persib Bandung di kompetisi Asia. Tim yang bermarkas di Taunggyi ini memiliki rekam jejak dominasi luar biasa di kancah domestik dengan koleksi gelar yang melimpah.

Rekayasa Trofi Shan United Dominan

Shan United telah mencatatkan diri sebagai tim tersukses di era modern Myanmar National League. Klub ini mengoleksi tujuh gelar Liga Myanmar, tiga Piala Liga, dan empat titel MFF Charity Cup. Prestasi tersebut menegaskan status mereka sebagai raksasa sepak bola di Myanmar.

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Dominasi mereka terlihat jelas dari periode keemasan di mana mereka menjadi juara kasta tertinggi selama enam musim berturut-turut. Rangkaian gelar beruntun ini membuktikan stabilitas performa jangka panjang yang sulit dipatahkan lawan. Tidak hanya itu, Shan United juga meraih predikat invincible atau juara tanpa kekalahan.

Status tanpa kekalahan ini dicapai pada dua musim berbeda, yaitu musim 2022 dan musim 2025/2026. Pada musim 2025/2026, performa mereka makin tegas dengan mencatatkan 18 kemenangan dan empat hasil imbang dari total 22 pertandingan. Konsistensi di puncak kompetisi ini mencerminkan kesiapan skuad yang solid serta pengelolaan tim yang sangat rapi.

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Sejarah Awal Nama Kanbawza FC

Perjalanan Shan United menuju status papan atas bermula dari tim amatir. Klub ini berdiri pada tahun 2005 dengan nama Kanbawza FC. Identitas awal tersebut merujuk pada pemilik sekaligus sponsor utama, yaitu Myanmar Kanbawza Bank.

Seiring dengan berkembangnya organisasi, klub ini bertransformasi menjadi Shan United FC. Perubahan nama tersebut berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme yang membuat mereka disegani di kancah nasional. Markas pertandingan mereka menggunakan Taunggyi Stadium yang berkapasitas 20.000 penonton, menjadi rumah bagi dukungan suporter mereka.

Konsistensi di puncak kompetisi menggambarkan kesiapan skuad yang dalam. Hal ini didukung oleh pengelolaan tim yang terbangun rapi sejak perubahan identitas mereka. Kekuatan itu berlanjut dalam periode keemasan dengan status juara yang konsisten.

Pertandingan Lawan Persib Bandung

Bintang Persib Bandung tidak sabar untuk menghadapi juara Myanmar tujuh kali ini. Pertunjukan di lapangan diharapkan menjadi ajang uji kekuatan yang menarik bagi kedua belah pihak. Siapapun yang tampil, laga ini dipastikan akan berlangsung sengit.

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Ulasan ini merangkum latar belakang kekuatan calon lawan Persib Bandung secara detail. Data-data penting mengenai rekam jejak dan identitas klub Myanmar tersebut telah diuraikan untuk memberikan gambaran lengkap.

Para pemain Shan United kerap melakukan selebrasi usai mencetak gol sebagai tanda kegembiraan. Dukungan dari Taunggyi Stadium akan menjadi faktor kunci bagi mereka. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua klub.