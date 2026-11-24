Shameelah Saleh, mahasiswa BINUS University, menjadi pembicara utama dalam konferensi riset hibrida WE ARE Student 2026 yang mempertemukan 887 makalah terpilih dari 1.285 pengajuan di Tangerang.

Mahasiswa International Business dari BINUS University, Shameelah Saleh, tampil sebagai pembicara utama dalam upacara pembukaan acara bertajuk WE ARE Student Conference 2026. Acara ini diselenggarakan di kampus BINUS @Alam Sutera, Tangerang, pada hari Senin yang bertanggal 23 November. Kehadirannya menandai momen penting di mana mahasiswa diletakkan pada posisi pusat panggung untuk berbagi wawasan.

Peraih dua kemenangan dalam berbagai kompetisi kewirausahaan tersebut menjadi salah satu wajah utama yang mewakili konferensi ini. Penempatan mahasiswa sebagai pembicara utama bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi mereka guna mempresentasikan hasil riset secara langsung. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan suara generasi muda akademisi di forum internasional.

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Mekanisme Seleksi Riset Mahasiswa

Komitmen terhadap kualitas riset tercermin dalam proses seleksi makalah yang sangat ketat dan kompetitif selama periode pendaftaran. Panitia resmi telah meloloskan 887 makalah dari total 1.285 makalah yang diajukan oleh para peserta dari berbagai institusi.

Angka 887 makalah yang lolos ini menunjukkan tingginya antusiasme dan tingkat kualitas penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Proses kurasi ini memastikan hanya karya terbaik yang akan dipresentasikan dalam forum akademik berskala besar ini.

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Setiap makalah yang lolos seleksi wajib mencantumkan mahasiswa program S1 atau S2 sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Ketentuan administratif ini memiliki tujuan strategis untuk memastikan mahasiswa memainkan peran langsung dan signifikan dalam menyampaikan temuan terbaru mereka kepada audiens luas.

Pendekatan Hibrida dan Partisipasi Internasional

WE ARE Student Conference 2026, yang merupakan singkatan dari World Encounter for Actualization, Research, and Empowerment, berlangsung secara hibrida. Format ini memungkinkan fleksibilitas partisipasi bagi mahasiswa, peneliti muda, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Pertemuan virtual dan tatap muka ini bertujuan untuk mempertemukan para pemikir muda dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam. Kolaborasi lintas disiplin ini diharapkan dapat menciptakan sintesis ide-ide baru yang lebih komprehensif dan solutif.

Acara tahun ini mengajak seluruh peserta untuk mendiskusikan bagaimana riset dan inovasi mahasiswa dapat menjawab kebutuhan komunitas, industri, dan masyarakat di berbagai negara. Fokus pada kebutuhan riil ini menjadikan konferensi tidak hanya sebagai ajang pameran akademik, tetapi juga sebagai platform solusi nyata.

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Dampak Nyata bagi Akademisi dan Masyarakat

Kehadiran Shameelah Saleh sebagai tokoh inspiratif diharapkan dapat memotivasi peserta lain untuk berani tampil dan mempresentasikan karya mereka. Diskusi yang dihasilkan dari 887 makalah tersebut akan memberikan wawasan berharga tentang tren inovasi terkini di berbagai sektor.

Konferensi ini menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan komunikasi ilmiah dan menerima umpan balik dari para ahli. Peningkatan kapasitas ini adalah langkah krusial dalam mempersiapkan talenta muda siap bersaing di kancah global.

Hasil diskusi dan presentasi dari acara ini akan menjadi bahan evaluasi bagi para institusi pendidikan dalam meningkatkan kurikulum berbasis riset. Dengan demikian, WE ARE Student Conference 2026 tidak hanya merayakan prestasi, tetapi juga membangun infrastruktur pengetahuan yang berkelanjutan untuk masa depan Indonesia dan dunia.