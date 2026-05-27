Shalat Iduladha 1447 H di Pantai Lagoon Ancol Berlangsung Khidmat

Umat Islam melaksanakan shalat Iduladha 1447 Hijriah di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta. Ribuan jamaah memadati area pantai untuk beribadah dan melaksanakan kurban, menciptakan suasana kebersamaan dan kepedulian sosial.

Umat Islam melaksanakan shalat Iduladha 1447 Hijriah di kawasan Pantai Lagoon , Ancol , Jakarta , pada Rabu (27/5/2026). Hamparan pasir putih dan suasana pantai yang tenang menjadi latar pelaksanaan ibadah yang diikuti oleh ribuan karyawan dan warga sekitar.

Sejak pagi hari, jamaah mulai berdatangan dan memadati area shalat yang telah disiapkan, menciptakan nuansa kebersamaan yang terasa di sepanjang pesisir pantai. Angin laut berembus sejuk, menambah kekhidmatan ibadah di alam terbuka. Pelaksanaan shalat Iduladha ini menjadi momen refleksi bagi umat Islam untuk mengingat makna pengorbanan, keikhlasan, dan semangat berbagi kepada sesama. Iduladha merupakan hari raya yang identik dengan ibadah kurban.

Setelah shalat, panitia melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang telah disiapkan. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Ancol dan Jakarta Utara. Semangat berkurban ini dimaknai sebagai cerminan solidaritas dan kepedulian sosial. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari arah transformasi perusahaan pengelola kawasan Ancol menuju keberlanjutan, dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Suasana di Pantai Lagoon Ancol sangat meriah namun tetap khusyuk. Banyak keluarga yang datang bersama anak-anak, menikmati suasana liburan sambil menjalankan ibadah. Selain itu, keindahan alam pantai dengan deburan ombak dan pemandangan laut lepas menambah kesan istimewa bagi jamaah. Salah seorang jamaah, Ahmad, mengungkapkan rasa syukurnya bisa melaksanakan shalat Iduladha di tempat yang unik dan penuh kedamaian.

Ia berharap semangat Iduladha dapat memperkuat persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak pengelola Ancol yang menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan jamaah. Iduladha sendiri memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang rela menyembelih putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun, Allah menggantinya dengan seekor domba.

Peristiwa ini mengajarkan umat Islam tentang ketaatan, keikhlasan, dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Di Pantai Lagoon Ancol, nilai-nilai ini dihidupkan kembali melalui pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan secara massal. Hewan kurban yang disembelih berupa sapi dan kambing, dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar dan yayasan sosial. Berbeda dengan shalat Iduladha biasanya yang dilaksanakan di masjid atau lapangan, shalat di Pantai Lagoon menawarkan pengalaman spiritual yang berbeda.

Suara adzan berpadu dengan deburan ombak, menciptakan harmoni alam yang mendamaikan. Para jamaah duduk di atas pasir dan sajadah, menghadap kiblat dengan latar belakang laut. Momen ini dimanfaatkan untuk merenungi kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya. Banyak jamaah yang mengaku merasakan kedamaian yang lebih dalam saat beribadah di alam terbuka seperti ini.

Secara keseluruhan, perayaan Iduladha 1447 H di Pantai Lagoon Ancol berlangsung dengan sukses dan penuh makna. Acara ini tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara karyawan dan masyarakat. Diharapkan tradisi ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sebagai wujud nyata dari pengamalan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, momentum Iduladha menjadi pengingat akan pentingnya pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari, serta semangat berbagi kepada mereka yang membutuhkan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iduladha Ancol Pantai Lagoon Kurban Jakarta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Istana: Prabowo Akan Salat Iduladha 1447 Hijriah di PrancisPresiden Prabowo Subianto diperkirakan akan melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Prancis. Kepastian mengenai keberadaan Presiden saat Iduladha disampaikan Wakil Menteri

Read more »

Presiden Prabowo Serahkan Bantuan Hewan 1.098 Ekor Sapi Pada Hari Iduladha 1447 HijriahJuri mengatakan, untuk 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan berat standar sapi presiden diberikan 2 sapi.

Read more »

Iduladha 1447 H, Menag Tekankan Nilai Keikhlasan dan Kepedulian SosialMenteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Menurutnya,

Read more »

20 Ucapan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 yang Penuh Makna dan DoaSelain identik dengan ibadah kurban, Iduladha juga menjadi pengingat tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama.

Read more »