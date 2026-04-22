Seungkwan SEVENTEEN Berpotensi Debut Akting dalam Drama Romantis Terbaru Wed Thurs Fri

Seungkwan dari grup SEVENTEEN dikabarkan tengah dalam tahap diskusi untuk membintangi drama romantis berjudul Wed Thurs Fri yang berlatar sebuah restoran unik.

Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari dunia hiburan Korea Selatan, khususnya bagi para penggemar grup idola populer SEVENTEEN . Salah satu anggota berbakat mereka, Seungkwan , dilaporkan tengah berada dalam tahap diskusi intensif untuk melakukan debut akting nya di layar kaca. Sang idola disebut-sebut sedang meninjau tawaran peran dalam sebuah proyek drama romantis terbaru yang berjudul Wed Thurs Fri .

Pihak agensi yang menaungi SEVENTEEN telah memberikan konfirmasi awal terkait berita ini. Mereka menyatakan bahwa benar adanya Seungkwan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. Saat ini, pihak manajemen tengah melakukan koordinasi jadwal secara mendalam guna memastikan proyek akting perdana ini tidak berbenturan dengan agenda grup yang padat. Para penggemar, yang akrab disapa Carat, menyambut antusias berita ini karena kemampuan vokal dan kepribadian Seungkwan yang ceria dinilai sangat cocok untuk suasana drama romantis. Drama Wed Thurs Fri sendiri menarik perhatian publik karena mengusung premis cerita yang cukup unik dan menyegarkan. Berdasarkan informasi yang beredar, alur cerita drama ini akan berfokus pada dinamika kehidupan di sebuah restoran istimewa yang memiliki aturan operasional tidak biasa, yakni hanya buka pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Konsep restoran dengan jam buka terbatas ini digadang-gadang akan menjadi latar belakang yang estetis sekaligus memberikan nuansa romansa yang kental bagi para karakternya. Selain Seungkwan, beberapa nama aktor papan atas lainnya seperti Yoo Teo dan Lee Jin Uk juga dikabarkan tengah diincar untuk mengisi jajaran pemain utama. Meskipun demikian, hingga saat ini, pihak perwakilan dari para aktor tersebut belum memberikan pernyataan resmi mengenai keterlibatan mereka dalam proyek drama ini. Penggemar drama Korea sangat menantikan kepastian casting ini mengingat kombinasi antara idola K-pop dan aktor senior selalu berhasil menciptakan antusiasme tinggi. Kehadiran Seungkwan dalam dunia seni peran juga menjadi sorotan setelah sebelumnya ia sempat mengambil jeda dari berbagai aktivitas grup demi memulihkan kondisi kesehatannya. Keputusan untuk menerima tawaran drama ini menunjukkan sisi profesionalisme sang artis yang terus ingin mengeksplorasi kemampuan dirinya di luar ranah musik. Banyak pihak berharap bahwa peran ini akan menjadi batu loncatan yang manis bagi karier akting Seungkwan ke depannya. Selain itu, keterlibatan bintang-bintang besar dalam drama ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Wed Thurs Fri akan menjadi salah satu tayangan yang sangat dinantikan pada musim penayangannya nanti. Transformasi Seungkwan dari seorang penyanyi dan penghibur variety show menjadi seorang aktor drama tentu akan menjadi daya tarik tersendiri yang dinanti oleh para penggemar global. Seluruh pihak kini tengah menunggu pengumuman resmi mengenai jajaran pemain final dan jadwal produksi drama ini, yang diharapkan dapat segera dirilis ke publik dalam waktu dekat





