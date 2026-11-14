Setyo Budiyanto Usul Revisi UU Pemda dan Lembaga Mediasi

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengusulkan revisi UU Pemerintahan Daerah serta pembentukan lembaga mediasi baru untuk mencegah konflik antara kepala daerah dan wakilnya pasca ujian doktor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto secara resmi mengajukan dua usulan kebijakan krusial dalam rangka memperbaiki dinamika pemerintahan daerah di Indonesia. Usulan ini disampaikan secara formal pada Sabtu, 14 November 2026, selama prosesi ujian terbuka untuk meraih gelar Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Setyo Budiyanto menekankan bahwa kedua langkah tersebut dirancang khusus untuk mencegah terjadinya disharmoni atau konflik struktural antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua tokoh ini memegang peran vital dalam eksekusi pemerintahan, namun hubungan kerja mereka sering kali mengalami friksi yang dapat mengganggu jalannya birokrasi.

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Rasionalisasi Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014

Usulan pertama yang diajukan oleh Setyo Budiyanto adalah perlunya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi ini sebelumnya telah diperbarui melalui UU Nomor 9 Tahun 2015, namun Setyo menilai kedua undang-undang tersebut masih memiliki celah substantif yang signifikan dalam mengatur hubungan kerja.

Menurut analisis hukum yang dipaparkan oleh Ketua KPK tersebut, peraturan perundang-undangan yang ada belum menetapkan pembagian kewenangan yang jelas dan tegas antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Ketidakjelasan ini menciptakan ambiguitas dalam praktik pemerintahan sehari-hari yang sering kali memicu gesekan politik.

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Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa ketika kedua pejabat tersebut memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik yang sama, maka pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan harus tercermin secara proporsional dalam kerangka hukum. Hal ini diperlukan untuk memastikan legitimasi politik mereka dapat dijalankan tanpa benturan wewenang.

Wakil kepala daerah saat ini dinilai berada dalam posisi yang tidak stabil karena secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, namun batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas. Kondisi hukum yang membingungkan ini menjadi akar masalah dari potensi konflik birokrasi.

Kritik Terhadap Frasa 'Membantu' Dalam Pasal 66 Ayat 1

Penyebab utama ketidakpastian hukum tersebut diidentifikasi oleh Setyo Budiyanto terletak pada penggunaan frasa kata 'membantu' yang terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Frasa sederhana ini rupanya menimbulkan ketidakjelasan mendasar terkait posisi, peran, dan batasan kewenangan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ketidakjelasan makna dari satu frasa kata tersebut telah menyebabkan guncangan dalam relasi pemerintahan daerah di seluruh nusantara. Dampak dari ambiguitas hukum ini terasa hampir merata di setiap daerah dari ujung barat hingga timur Indonesia, menciptakan pola pemerintahan yang rentan konflik.

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Setyo Budiyanto memperingatkan bahwa jika keadaan ketidakjelasan kewenangan ini berlanjut dan berulang dalam praktik, maka akan terbentuk pola pemerintahan yang disharmonis. Hal ini dapat menguras energi birokrasi dan mengurangi efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintah Daerah

Sebagai usulan kedua yang sangat strategis, Setyo Budiyanto menyatakan perlunya pembentukan lembaga baru yang khusus berfungsi memediasi perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dianggap sebagai mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik yang lebih sistematis daripada sekadar mengandalkan proses politik atau pengadilan.

Lembaga mediasi pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk menjadi wadah netral yang dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak ketika terjadi kesenjangan pemahaman mengenai pembagian tugas atau wewenang. Setyo mengakui bahwa disertasi yang dikerjakannya belum sempurna, namun diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Diharapkan usulan pembentukan lembaga mediasi ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masalah tata kelola pemerintah daerah di Indonesia. Dengan adanya lembaga khusus, hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya dapat tetap harmonis dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.