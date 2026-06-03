Setelah 28 Tahun Reformasi, Gelar Magister Tak Lagi Jaminan Pekerjaan Stabil

Kisah Bagus Winardi, lulusan magister yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal, mencerminkan kondisi angkatan kerja Indonesia setelah 28 tahun reformasi. Deindustrialisasi dini dan regulasi ketenagakerjaan yang ketat menyebabkan stagnasi manufaktur padat karya dan maraknya pekerja lepas.

Bagus Winardi, seorang lulusan magister berusia 30 tahun asal Yogyakarta, mengira gelar magister yang dimilikinya akan membantunya memasuki pasar kerja dengan lebih mudah. Namun, dugaan itu keliru.

Ia susah tembus lowongan pekerjaan dari satu kantor ke kantor lainnya. Persaingan kerja disertai persyaratan yang ketat membuat Bagus sampai sekarang bertahan hidup sebagai pekerja lepas. Ia mengaku merasa setengah menganggur karena pekerjaan lepas tidak selalu menjamin penghasilan stabil, perlindungan sosial, dan kepastian masa depan. Pengalaman Bagus hanyalah satu dari sekian banyak cerita serupa.

Di berbagai sudut kota, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja setiap kali dibuka. Mereka bukan hanya lulusan baru, tetapi juga pekerja berusia 30 hingga 40 tahun yang terkena PHK atau kontraknya tidak diperpanjang. Di jalanan, jumlah pengemudi transportasi daring dan pedagang kecil merajalela. Di kantor-kantor, karyawan cemas akan kepastian status kerja, kenaikan upah, dan jenjang karier.

Semua ini adalah potret angkatan kerja Indonesia setelah 28 tahun reformasi. Reformasi 1998 memang membuka ruang demokrasi politik yang lebih luas, seperti kebebasan pers, penghapusan dwifungsi ABRI, pemilu langsung, dan penguatan hak sipil. Namun, redistribusi ekonomi belum berlangsung signifikan. Deni Friawan, peneliti Departemen Ekonomi CSIS Indonesia, menjelaskan bahwa pada era Orde Baru, Indonesia beralih dari substitusi impor ke industrialisasi berorientasi ekspor sekitar tahun 1986-1988.

Perubahan ini mendorong pertumbuhan sektor manufaktur padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kontribusinya terhadap PDB sempat mencapai lebih dari 30 persen. Namun, setelah reformasi, terjadi deindustrialisasi dini. Sektor manufaktur berorientasi komoditas dan pertambangan tumbuh, sedangkan manufaktur padat karya stagnan.

Fenomena Dutch disease terjadi: lonjakan kekayaan dari sumber daya alam justru memicu kemunduran sektor lain, terutama manufaktur padat karya. Selain itu, tekanan global dari China setelah masuk WTO pada 2001 membuat produk manufaktur Indonesia kalah bersaing. Produk China membanjiri pasar dunia dan meningkatkan tekanan kompetitif. Di sisi regulasi, Indonesia merilis UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sangat kuat kepada pekerja, seperti kenaikan upah minimum, pesangon tinggi, pembatasan alih daya, dan durasi kontrak.

Namun, regulasi ini dinilai memberatkan pengusaha. Deni menyatakan bahwa UU ini membuat pengusaha manufaktur, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan garmen, lebih berhati-hati merekrut pekerja tetap. Mereka mencari jalan menghindari kewajiban formal melalui skema alih daya, kontrak jangka pendek, atau memecah skala usaha. Pada 2010, LIPS dan Akatiga menemukan bahwa kerja layak sudah memburuk, ditandai perluasan buruh kontrak dan alih daya di manufaktur.

Di sektor garmen, waktu kontrak semakin pendek: 1-6 bulan, dan berulang selama lebih dari 5 tahun. Penelitian tahun 2025 berjudul Labour Regulation Shift and Differential Trends Between Labour-Intensive and Non-Labour-Intensive Manufacturing in Indonesia mengungkapkan bahwa pengetatan regulasi ketenagakerjaan lewat UU 13/2003 diikuti perlambatan penyerapan tenaga kerja di pabrik padat karya. Pada 2005, lapangan kerja di industri padat karya 9-14 persen lebih rendah dibanding industri non-padat karya.

Situasi ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ketat turut berkontribusi terhadap stagnasi manufaktur padat karya di Indonesia. Akibatnya, banyak angkatan kerja seperti Bagus harus menerima pekerjaan tidak tetap dengan penghasilan tidak menentu. Pekerja lepas dan kontrak menjadi pilihan utama, namun tanpa jaminan sosial dan kepastian masa depan. Pemerintah perlu menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan daya saing industri agar tercipta lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Reformasi di bidang ketenagakerjaan harus terus dievaluasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan perubahan struktur ekonomi. Tanpa itu, gelar akademik tinggi pun tidak akan menjamin masa depan yang cerah bagi generasi muda Indonesia. Kisah Bagus adalah pengingat bahwa reformasi ekonomi harus berjalan seiring dengan reformasi politik untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata





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Reformasi 1998 Ketenagakerjaan Manufaktur Pengangguran Regulasi

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