Setelah 11 Tahun Berjuang, Hari Komedi Nasional Akhirnya Resmi Ditetapkan

Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI) berhasil memperjuangkan penetapan Hari Komedi Nasional setelah perjuangan panjang selama 11 tahun. Penetapan ini merupakan bentuk penghormatan kepada seluruh perintis dan senior di industri komedi Indonesia. Hari Komedi Nasional akan diperingati setiap tanggal 27 September, bertepatan dengan hari lahir Bing Slamet.

Di balik gelak tawa yang menghiasi panggung hiburan, tersimpan perjuangan panjang dan tak kenal lelah selama 11 tahun yang diprakarsai oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI). Sosok sentral di balik perjuangan ini adalah Jarwo Kwat , selaku Ketua PaSKI, yang dengan gigih memimpin upaya penetapan Hari Komedi Nasional .

Jarwo Kwat mengungkapkan bahwa penetapan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, melainkan melalui proses panjang yang harus dilalui sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Proses ini melibatkan penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan mendalam, yang menjadi landasan kuat untuk pengajuan Hari Komedi Nasional. Jarwo menjelaskan bagaimana PaSKI bekerja keras untuk memenuhi semua persyaratan tersebut, memastikan bahwa penetapan ini memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjuangan ini bukan hanya tentang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga tentang membangun dukungan luas dari seluruh insan komedi di Indonesia, menunjukkan solidaritas dan keinginan bersama untuk merayakan dan menghargai seni komedi.\Selain penyusunan naskah akademik, PaSKI juga harus mengumpulkan dukungan tanda tangan dari berbagai insan komedi di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan soliditas dan keinginan bersama dari komunitas komedi untuk memiliki hari perayaan nasional. Dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa penetapan Hari Komedi Nasional adalah aspirasi bersama, bukan hanya keinginan segelintir orang. Cak Lontong, salah satu tokoh penting dalam perjuangan ini, menambahkan bahwa semangat perjuangan selalu digaungkan setiap tahunnya dalam ajang Anugerah Komedi (Anukom). Ajang Anukom menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pelaku dan penggemar komedi tentang tujuan utama, yaitu penetapan Hari Komedi Nasional. Melalui Anukom, semangat juang terus dipelihara dan diperkuat, serta menjadi pengingat bahwa perjuangan masih berlanjut hingga tujuan tercapai. Kerja keras dan dedikasi PaSKI, bersama dengan dukungan dari seluruh insan komedi, akhirnya membuahkan hasil dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah yang menetapkan Hari Komedi Nasional. Penetapan ini merupakan sebuah pencapaian bersejarah bagi dunia komedi Indonesia.\Penetapan tanggal Hari Komedi Nasional juga memiliki makna yang mendalam. Tanggal 27 September dipilih sebagai hari perayaan, yang bertepatan dengan hari lahir salah satu komedian legendaris Indonesia, Bing Slamet. Namun, Cak Lontong menegaskan bahwa penetapan ini bukan hanya untuk menghormati Bing Slamet, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh perintis dan senior di industri komedi Indonesia yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi luar biasa. Ini adalah pengakuan atas kerja keras dan dedikasi mereka yang telah membuka jalan bagi perkembangan seni komedi di Indonesia. Perayaan Hari Komedi Nasional akan diselenggarakan di Kementerian Kebudayaan pada tanggal 27 September 2025. Acara ini diharapkan menjadi momentum penting untuk merayakan, menghargai, dan memajukan seni komedi di Indonesia. Ini juga menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dari para senior dan perintis komedi, serta meneruskan semangat juang dan kreativitas mereka. Kompas.com, sebagai penyedia informasi yang terpercaya, berkomitmen untuk terus memberikan fakta jernih dan informasi terkini mengenai perkembangan Hari Komedi Nasional dan acara-acara terkait, memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan seni komedi di Indonesia





kompascom / 🏆 9. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Hari Komedi Nasional Paski Jarwo Kwat Cak Lontong Bing Slamet Komedi Indonesia Kementerian Kebudayaan Anugerah Komedi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat TanggalnyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Ada 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama pada 2026, Cek TanggalnyaBerikut tanggal hari libur nasional dan cuti bersama pada 2026.

Baca lebih lajut »

Cek Hari Libur Nasional 2026: 17 Tanggal Merah, Cuti Bersama 8 HariMenteri Agama, Nasaruddin Umar menuturkan pembagian hari libur nasional 2026 ini telah disusun secara adil dan berlaku untuk semua pemeluk agama.

Baca lebih lajut »

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026Pemerintah Indonesia telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik hingga kegiatan pribadi masyarakat. Cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai aturan, dan pelaksanaannya akan diatur secara rinci melalui Keputusan Presiden (Keppres) untuk ASN.

Baca lebih lajut »

Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama 8 Hari di 2026, Potong Jatah TahunanPemerintah menetapkan hari libur nasional tahun 2026 sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari.

Baca lebih lajut »

Jarwo Kwat Ungkap Alasan Tanggal Lahir Bing Slamet Dipilih sebagai Hari Komedi NasionalKementerian Kebudayaan RI menetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional untuk menghormati Bing Slamet, maestro komedi Indonesia.

Baca lebih lajut »