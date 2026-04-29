Setahun Memimpin Malut, Gubernur Sherly Tjoanda Fokus pada Perbaikan Ekonomi dan Infrastruktur

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melaporkan kemajuan selama setahun masa kepemimpinannya, dengan fokus utama pada perbaikan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur, terutama untuk mendukung petani dan nelayan.

Gubernur Maluku Utara , Sherly Tjoanda Laos , memberikan paparan mengenai perkembangan terkini di Maluku Utara selama setahun masa kepemimpinannya. Fokus utama selama periode ini adalah perbaikan menyeluruh dan pemerataan ekonomi di seluruh provinsi.

Melalui program yang dikenal dengan nama 'Ada Apa Dengan Sherly Tjoanda' yang ditayangkan di Nusantara TV, Sherly Tjoanda kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam wawancara tersebut, ia berbagi pengalamannya selama lebih dari setahun menjabat sebagai gubernur, mengakui bahwa kondisi Maluku Utara masih dalam tahap pemulihan dan perbaikan. Ia menyatakan bahwa Maluku Utara sedang berproses untuk menjadi lebih baik, sebuah proses yang membutuhkan waktu dan upaya berkelanjutan.

Sherly Tjoanda menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Sherly Tjoanda menyoroti struktur demografis Maluku Utara, di mana mayoritas penduduknya (60 persen) berprofesi sebagai petani, diikuti oleh 20 persen yang bekerja sebagai nelayan. Ia mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh kedua kelompok ini, yaitu kesulitan dalam mengakses pasar untuk menjual hasil produksi mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur konektivitas yang menghambat distribusi barang dan jasa.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah ini. Meskipun Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, mencapai angka 34 persen (year-on-year), Sherly Tjoanda merasa belum sepenuhnya puas dengan pencapaian tersebut. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Maluku Utara.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka secara nyata. Ia ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekadar angka statistik. Ia menyadari adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan manfaatnya, dan berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa meskipun angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, untuk menghubungkan petani dan nelayan dengan pasar. Selain itu, ia juga berupaya untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, dan teknologi pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat Maluku Utara. Ia juga berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor ke Maluku Utara, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sherly Tjoanda juga menyinggung mengenai isu-isu lain yang berkaitan dengan pembangunan di Maluku Utara, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Ia berjanji untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk mewujudkan Maluku Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Selain fokus pada pembangunan ekonomi, Sherly Tjoanda juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan budaya lokal.

Ia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta melestarikan warisan budaya Maluku Utara yang kaya dan beragam





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos Pemerataan Ekonomi Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

