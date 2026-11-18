52 tahun setelah kejadian, serpihan pesawat Pan Am yang hilang di hutan Bali ditemukan kembali oleh penjelajah, memicu rencana pemulihan makam korban.

Para penjelajah dari Banyuwangi berhasil menemukan kembali serpihan pesawat Pan Am PA 812 yang hilang selama 52 tahun di kedalaman hutan Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika tim Rindu Avenger membuka jalur wisata baru di lembah perbukitan tersebut pada awal bulan ini. Serpihan logam yang tersebar di aliran sungai itu kemudian teridentifikasi sebagai bagian dari Boeing 707 yang pernah mengalami kecelakaan fatal pada 22 April 1974.

Mekanisme Penemuan Serpihan Pesawat Pan Am

Tim yang dipimpin oleh Winaryo telah berada di lokasi perbukitan Tinga-Tinga sejak awal bulan untuk eksplorasi jalur wisata. Kegiatan mereka baru memasuki aliran sungai yang memerlukan peralatan khusus setelah menyusuri medan yang sulit. Saat menyusuri aliran air, Winaryo menemukan banyak serpihan logam yang bervariasi ukuran dan jenisnya.

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Awalnya, Winaryo tidak menyadari bahwa bahan tersebut adalah komponen pesawat yang jatuh. Namun, ingatan akan cerita penduduk setempat mengenai lokasi kecelakaan pesawat Pan Am dengan 107 penumpang segera tertuju pada temuan tersebut. Tim kemudian menginformasikan penemuan ini ke pemerintah desa, sehingga kabar viral tersebut menyebar luas di masyarakat.

Kebanyakan komponen besar pesawat tertinggal di lokasi karena kondisi ekstrem dan terisolasi. Akses ke lokasi hanya bisa dilakukan dengan jalan kaki selama setidaknya enam jam. Pendakian membutuhkan peralatan panjat tebing lengkap dan bor untuk membuat jangkar menggunakan jalur tali karena harus menuruni air terjun.

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Posisi Stakeholder dan Dampak Sosial

Perbekel atau Kepala Desa Tinga-Tinga, I Komang Adi Wirawan, menyatakan bahwa masih banyak serpihan yang tertinggal di lokasi kecelakaan. Sulitnya akses membuat tidak banyak bagian pesawat yang bisa dibawa, dan tim hanya mengambil serpihan kecil. Komang Adi juga mengonfirmasi adanya areal makam korban kecelakaan di desa tersebut.

Jenazah korban yang ditemukan tidak utuh dikuburkan dalam satu areal pemakaman khusus. Kompleks makam ini terakhir dikunjungi kerabat keluarga korban hingga tahun 2000. Saat ini, kondisi batu makam sudah rapuh dan pagar rusak. Pemugaran area makam menjadi prioritas yang mendesak untuk menghormati almarhum.

Warga Desa Tinga-Tinga dan warga adat berencana mengadakan upacara keagamaan Hindu pada 23 Oktober 2026. Upacara ini bertujuan membersihkan area lokasi kecelakaan, wilayah desa, dan kawasan pantai. Ritual ini juga berfungsi untuk mendoakan arwah para korban agar beristirahat dengan tenang.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Penemuan ini memicu kecemasan warga mengenai zat kimia atau pencemar yang mungkin terkandung dalam sisa suku cadang pesawat. I Komang Adi berharap otoritas Indonesia dan Pemerintah AS dapat menindaklanjuti penemuan ini. Pengambilan komponen pesawat dari lokasi ekstrem disarankan agar lokasi kecelakaan menjadi bersih dari bahaya lingkungan.

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Pemerintah desa dan pemerintah perlu melibatkan ahli untuk mengambil komponen pesawat tanpa merusak lingkungan. Proses evakuasi membutuhkan izin resmi dan koordinasi lintas daerah mengingat lokasi berada di perbatasan administratif. Keberhasilan evakuasi dapat menjadi referensi untuk pengelolaan situs sejarah penerbangan di Indonesia.

Insiden tersebut tercatat sebagai kecelakaan terbesar pesawat di Indonesia hingga tahun 1974. Pesawat Pan Am PA 812 merupakan penerbangan sekali seminggu rute Hong Kong-Los Angeles yang berhenti di Denpasar, Sydney, Fiji, dan Honolulu. Komunikasi dengan menara penerbangan Denpasar terputus pada pukul 22.27 Wita setelah Kapten Donald B Zinke menurunkan pesawat dari ketinggian 12.000 kaki.

Laporan awal kecelakaan disampaikan oleh polisi Ketut Jerum ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Petugas melihat pesawat terbakar menabrak tebing hutan di koordinat 114 derajat 50 menit Bujur Timur dan 8 derajat 16 menit Lintang Selatan. Sinyal radio terakhir dari pesawat masih diterima menara hingga pukul 05.10 keesokan harinya, sebelum upaya penyelamatan akhirnya dihentikan oleh kondisi alam buas yang ekstrem.