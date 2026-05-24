Serie A Liga Italia 2025/2026: Inter Tampil Sebagai Kampiun, Como Berhasil Lolos ke Liga Champions

Inter Milan tampil sebagai kampiun Serie A Liga Italia 2025/2026 usai menutup musim dengan koleksi 87 poin dari 38 pertandingan. Sorotan terbesar justru datang dari Como, klub promosi yang sukses mengukir sejarah dengan finis di posisi keempat dan memastikan tiket Liga Champions musim depan. Keberhasilan Como lolos ke Liga Champions menjadi salah satu kejutan terbesar Serie A musim ini.

Serie A Liga Italia 2025/2026 resmi berakhir. Inter tampil sebagai kampiun usai menutup musim dengan koleksi 87 poin dari 38 pertandingan. Namun sorotan terbesar justru datang dari Como .

Klub promosi tersebut sukses mengukir sejarah dengan finis di posisi keempat dan memastikan tiket Liga Champions musim depan. Como tampil luar biasa sepanjang musim. Mereka mencatatkan 20 kemenangan, 11 hasil imbang, dan hanya tujuh kekalahan untuk mengoleksi 71 poin. Keberhasilan Como lolos ke Liga Champions menjadi salah satu kejutan terbesar Serie A musim ini.

Klub yang sebelumnya hanya diprediksi bersaing di papan tengah justru mampu menembus empat besar dan mengalahkan tim-tim raksasa Italia. Di sisi lain, AC Milan kembali menelan kekecewaan. Rossoneri gagal finis di zona Liga Champions meski sempat bersaing ketat hingga pekan terakhir. Milan hanya terpaut satu poin dari Como dan harus rela tampil di kompetisi Eropa level kedua musim depan.

Napoli menutup musim di posisi runner-up dengan 76 poin, disusul Roma di peringkat ketiga dengan 73 poin. Juventus juga harus puas finis keenam dengan 69 poin dan gagal masuk empat besar. Sementara Atalanta, Bologna, dan Lazio melengkapi persaingan papan atas Serie A. Di papan bawah, Cremonese, Verona, dan Pisa dipastikan terdegradasi ke Serie B musim depan. Hasil ini menegaskan dominasi Inter sepanjang musim sekaligus menghadirkan kisah dongeng Como yang sukses mencetak sejarah baru di Liga Italia





