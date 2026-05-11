Serie A: Como Berhasil Mencuri Kisah Paling Menggoda, Douvikas dan Ramon Jadi Bintang

Como, yang baru dua tahun promosi dari Serie B, berhasil menembus level kompetisi Eropa. Keberhasilan ini lahir dari kontribusi kolektif sejumlah pemain penting, seperti Anastasios Douvikas dan Jacobo Ramon. Douvikas tampil tajam dan konsisten, sementara Ramon solid di lini belakang.

Momen selebrasi gol Martin Baturina dalam laga Serie A antara Como vs Pisa di Stadio Giuseppe Sinigaglia, 22 Maret 2026 (c) Antonio Saia/LaPresse via AP Keberhasilan Como menjadi salah satu kisah paling mengejutkan di Serie A musim 2025/2026.

Hanya dua tahun setelah promosi dari Serie B, klub asal Lombardia itu kini sudah menembus level kompetisi Eropa. Pemain Como Anastasios Douvikas (kiri) berebut bola dengan pemain Juventus Teun Koopmeiners pada laga Serie A/Liga Italia antara Juventus vs Como, Sabtu, 21 Februari 2026 (c) Marco Alpozzi/dpa via AP Tasos Douvikas menjelma sebagai tumpuan utama Como di lini depan musim ini. Penyerang asal Yunani itu tampil tajam dan konsisten dalam menyelesaikan peluang.

Didatangkan dari Celta Vigo pada Februari 2025 dengan nilai transfer sekitar 13 juta euro, Douvikas langsung mampu beradaptasi dengan atmosfer Serie A. Ia tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi andalan di lini serang. Musim ini, Douvikas mencatatkan 13 gol dan satu assist dari total 2.115 menit bermain. Catatan tersebut menjadikannya top skor Como pada musim bersejarah mereka. Kehadirannya membuat skema menyerang racikan Fabregas menjadi lebih efektif dan berbahaya di area kotak penalti lawan.

Pelatih Como Cesc Fabregas dan para pemain memberikan tepuk tangan kepada para suporter saat merayakan kemenangan 2-0 pada akhir laga Serie A/Liga Italia antara Genoa vs Como, 26 April 2026 (c) Tano Pecoraro/LaPresse via AP Como juga mendapat keuntungan besar dari performa Jacobo Ramon di lini belakang. Bek tengah berusia 21 tahun itu tampil solid sejak didatangkan secara permanen dari Real Madrid pada Juli 2025. Jacobo langsung dipercaya menjadi bagian inti dalam sistem permainan Cesc Fabregas.

Ia menunjukkan kematangan bermain meski usianya masih sangat muda. Sepanjang musim 2025/2026, Jacobo mencatatkan 2.564 menit bermain di Serie A. Selain kuat dalam bertahan, ia juga mampu menyumbang dua gol penting untuk Como. Kehadiran Jacobo membuat lini pertahanan Como jauh lebih stabil dibanding musim-musim sebelumnya. Ia menjadi sosok penting yang membantu klub menjaga konsistensi dalam persaingan papan atas Serie A. Selebrasi Lucas da Cunha dalam laga Como vs Torino di Liga Italia, Sabtu (24/1/2026).

(c) La Presse via AP Photo/Antonio Saia Lucas da Cunha memainkan peran vital di sektor tengah Como musim ini. Gelandang asal Prancis itu tampil konsisten sebagai motor permainan tim. Pemain berusia 24 tahun tersebut mencatatkan empat gol dan empat assist dari 33 penampilan di Serie A. Kontribusinya bukan hanya terlihat lewat statistik, tetapi juga dari kontrol permainan yang ia tampilkan. Da Cunha menjadi pemain yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang.

Ia juga memiliki mobilitas tinggi yang membuat Como tampil agresif dalam transisi permainan. Performa impresif itu membuat Como memperpanjang kontrak Da Cunha hingga Juni 2029. Keputusan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran sang gelandang dalam proyek jangka panjang Cesc Fabregas.





