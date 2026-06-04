Serial Night Shift for Cuties Mengungkapkan Realitas Kehidupan Penggemar K-pop

Serial Night Shift for Cuties menyoroti realitas kehidupan penggemar K-pop yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi dan berbagai persoalan hidup. Sutradara Monica Vanesa Tedja mengungkapkan kisah tersebut terinspirasi dari teman dekatnya yang sangat mengidolakan bintang K-pop, BTS.

Serial Night Shift for Cuties menyoroti realitas kehidupan penggemar K-pop yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi dan berbagai persoalan hidup . Sutradara Monica Vanesa Tedja mengungkapkan kisah tersebut terinspirasi dari teman dekatnya yang sangat mengidolakan bintang K-pop, BTS.

Dia mengatakan bahwa dia melihat transformasi positif pada temannya setelah dia menemukan idola, dan ini membuat dia tertarik untuk membahas ada apa di balik dan obsesi ini. Serial ini mengikuti kehidupan dua perempuan muda, Muti dan Jenar, yang sama-sama bertahan hidup dengan cara mereka masing-masing di sebuah pasar swalayan kecil Korea bernama K-Nyeong Mart. Di balik rutinitas malam dan rak-rak berisi ramyeon instan, tersimpan cerita tentang kesepian, keluarga yang tidak utuh, dan keinginan untuk merasa cukup.

Sutradara Monica Vanesa Tedja juga mengatakan bahwa serial ini seperti bawang, yang tampak sederhana tapi semakin dikupas semakin kita dibuat menangis; ada banyak layer emosi di serial ini. Dia ingin penonton bisa merasakan seluruh emosi mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Serial ini juga memiliki tema yang universal sehingga dapat relevan dan dinikmati oleh banyak orang, termasuk mereka yang tidak mengikuti dunia K-pop. Dia juga mengatakan bahwa menjadi penggemar itu tidak salah, justru itu sangat manusiawi.

Tapi yang menarik adalah ketika batas antara realitas dan fantasi itu mulai kabur, di situ biasanya ada luka yang belum selesai. Serial ini merupakan surat cinta dari sutradara untuk para penggemar K-pop, dan dia ingin penonton bisa merasakan kehidupan dan perjuangan mereka. Serial ini akan menampilkan kehidupan penggemar K-pop dalam spektrum yang lebih jujur dan tidak hitam-putih saja.





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Serial Night Shift For Cuties Penggemar K-Pop Keterbatasan Ekonomi Persoalan Hidup Sutradara Monica Vanesa Tedja

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