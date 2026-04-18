Serial 'Love & 10 Million Dollars' Tuai Kritik, DPR Soroti Konten Sensual yang Tak Sesuai Budaya Indonesia

Serial Indonesia 'Love & 10 Million Dollars' menuai kritik dari Anggota DPR RI karena dinilai menampilkan adegan intim yang berlebihan dan berpotensi mengikis nilai budaya bangsa. Legislator PKB, Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan konten digital dan berharap industri kreatif lebih mengedepankan kualitas serta pesan moral.

Serial terbaru Indonesia, ' Love & 10 Million Dollars ', tengah menjadi sorotan dan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Serial yang dibintangi oleh Davina Karamoy dan Giorgino Abraham ini menarik perhatian publik karena mengangkat tema dilema antara cinta dan uang, disajikan melalui berbagai adegan intim yang dianggap cukup berani.

Narasi yang dihadirkan dalam 'Love & 10 Million Dollars' mengisahkan hubungan kompleks yang dipicu oleh sebuah tawaran finansial dengan syarat-syarat personal yang kontroversial. Penggambaran adegan intim dalam alur cerita menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan perdebatan. Menanggapi fenomena ini, Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PKB bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi, Iman Sukri, menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia menilai bahwa arah produksi konten semacam ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Menurutnya, narasi yang ditampilkan dalam serial tersebut dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai budaya dan tradisi luhur masyarakat Indonesia. Iman Sukri menegaskan bahwa konten film dan serial sejatinya harus mampu mencerminkan jati diri bangsa. Jika konten tersebut justru lebih menonjolkan aspek sensualitas dan menampilkan relasi yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, hal ini berpotensi besar mengikis nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijaga dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa industri perfilman nasional memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menyajikan tontonan yang tidak hanya mampu menghibur penonton, tetapi juga memiliki fungsi edukatif yang kuat dan berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda penerus bangsa. Iman Sukri mengingatkan bahwa tayangan seperti ini memiliki potensi untuk membentuk cara berpikir generasi muda secara keliru, terutama jika tidak dibarengi dengan penanaman nilai-nilai edukatif yang memadai. Ia berpendapat bahwa anak-anak muda saat ini membutuhkan tontonan yang berkualitas tinggi, mampu memberikan inspirasi, dan berperan dalam membangun kepribadian mereka, bukan justru disuguhi narasi yang berpotensi menormalisasi hubungan transaksional dan eksploitasi sensualitas yang berlebihan. Lebih lanjut, Iman Sukri mendorong pemerintah untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi dan distribusi konten digital di Indonesia. Ia juga menekankan urgensi pembentukan regulasi yang adaptif dan relevan dengan pesatnya perkembangan platform streaming digital, mengingat akses masyarakat terhadap konten digital saat ini sangatlah luas dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan usia tanpa terkecuali. Menutup pernyataannya, Iman Sukri berharap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri kreatif dapat menunjukkan kebijaksanaan yang lebih besar dalam memproduksi setiap karya. Ia berargumen bahwa industri film Indonesia harus mampu meningkatkan kualitasnya bukan dengan cara menjual sensasi murahan, melainkan dengan mengedepankan kualitas cerita yang mendalam, nilai-nilai luhur yang terkandung, dan pesan moral yang membangun serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Komisi I DPR RI sendiri memiliki fokus pada bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, yang meliputi pengembangan infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, penyiaran, dan pengawasan penyebaran informasi publik. Kepedulian terhadap konten digital dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian komisi tersebut





