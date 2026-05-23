Serge Pizzorno's Viral Words about Leicester City Back in Focus After Club Dropped to League One

The Born Ruffians' bassist recalls Leicester's Premier League triumph with a still-relevant statement after the club's unexpected drop to League One.

Pernyataan Personel Band Kasabian Serge Pizzorno tentang Leicester City Viral Lagi usai The Foxes Turun ke League One- Momen kejayaan Leicester City saat menjuarai Premier League 2015/2016 masih dikenang sebagai salah satu kisah paling ajaib dalam sejarah sepak bola Inggris.

Namun sepuluh tahun setelah keajaiban itu terjadi, nasib The Foxes justru berbalik drastis. Klub yang dulu membuat dunia tercengang kini dipastikan akan bermain di League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris musim depan setelah kembali terdegradasi. Situasi ini membuat publik kembali mengingat ucapan pentolan band Serge Pizzorno yang pernah viral usai Leicester City menjadi juara liga Inggris.

"Kami adalah kampiun Premier League. Setelah ini, andai kami terdegradasi sampai level Conference dan bermain di sana selama 10 tahun, saya tidak peduli. Hal itu tidak akan menghapus fakta Leicester juara Premier League," ujar Serge saat itu. Ucapan tersebut kini kembali ramai dibahas di media sosial setelah Leicester benar-benar mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir.

Banyak fans menganggap pernyataan Serge terdengar seperti candaan, tetapi kini terasa seperti ramalan yang menjadi kenyataan. Secara khusus, Leicester menjuarai Premier League pada 2016 dengan surprise yang mengejutkan menjelang musim berlangsung. Suasana kota berubah menjadi pesta besar, dan bahkan pada awal musim, peluang Leicester menjadi juara disebut mencapai 5000 banding 1 oleh bandar taruhan Inggris. Jamie Vardy dan kawan-kawan berhasil membungkam keraguan hingga akhirnya mengangkat trofi liga.

Kini, satu dekade setelah kisah dongeng itu tercipta, Leicester harus menerima kenyataan pahit turun hingga League One. Meski begitu, sebagian suporter tetap mencoba melihat sisi positif dari perjalanan klub mereka





