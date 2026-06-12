Seremoni pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, berjalan sukses dengan penampilan stellar penyanyi internasional dan pertunjukan tradisional Meksiko. Stadion bersejarah ini menjadi venue pembuka untuk ketiga kalinya, sementara turnamen ini menjadi edition terbesar dengan 48 tim peserta. Pertandingan pertama antara Meksiko vs Afrika Selatan marked dimulainya kompetisi selama sebulan.

Pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di Stadion Azteca , Mexico City, Meksiko , Kamis (11 Juni 2026) dimeriahkan oleh seremoni pembukaan yang megah dan penuh warna.

Acara dimulai dengan pertunjukan tari tradisional Meksiko yang melibatkan ratusan penari, diiringi musik yang mengalun memukau. Para penari mengenakan kostum yangomboutif dan penuh simbolisme, menghidupkan budaya lokal dan juga elemen kontemporer dalam sebuah pertunjukan yang disinkronkan dengan teknologi mutakhir. Di tengah pentas, penyanyi internasional seperti Belinda, Andrea Bocelli, EJAE, dan Shakira tampil membawakan lagu-lagu yang memikat hati penonton. Shakira, khususnya, memikat perhatian dengan penampilannya membawakan lagu Dai Dai, yang langsung viral di media sosial.

Para penyanyi tersebut berkolaborasi dengan orkestra lokal dan grup tari, menciptakan suasana yang ceremonial sekaligus menyenangkan. Stadion Azteca, yang telah menjadi saksi bisu dua edisi Piala Dunia sebelumnya (1970 dan 1986), kali ini menjadi arena pertama dalam sejarah yang menyelenggarakan laga pembuka untuk ketiga kalinya. Stadion bersejarah tersebut telah menjalani proses renovasi ekstensif, termasuk peningkatan kapasitas penonton, fasilitas modern, dan sistem pencahayaan hemat energi, demi memastikan standar keselamatan dan kenyamanan bagi semua pengunjung.

Acara pembukaan ini menandai dimulainya turnamen Piala Dunia terbesar sepanjang masa, dengan partisipasi 48 tim nasional dari seluruh dunia dan total 104 pertandingan yang akan digelar di 16 kota across tiga negara host: Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Penambahan jumlah tim dari 32 menjadi 48 memanjang durasi turnamen hingga sekitar satu bulan, sekaligus memperluas jangkauan geografis dan影响力的 penyelenggaraan.

Pertandingan pembuka Grup A antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan menjadi sorotan utama, mengawali kompetisi yang diharapkan dapat menyatukan hati pendukung sepakbola global. Kegiatan sun literacy dan kerjasama antar negara pun menjadi highlight, dengan kampanye"One World, One Love" yang dikampanyekan menjelang turnamen. Selepas games, pantuukan interaksi sosial dan perdebatan taktis internacionais menjadikan piala dunia 2026 sebagai sebuah fenomenal olahragaik buday yang trascendi batas-batas politik dan ekonomi.

Acara penutup akan digelar di New York/New Jersey, menandai akhir dari msot globalis sports events yang pernah ada





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Piala Dunia 2026 Stadion Azteca Seremoni Pembukaan Shakira Andrea Bocelli Meksiko 48 Tim Sepakbola

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