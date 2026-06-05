Serbuan Mobil Listrik China dengan Harga Terjangkau

Mobil listrik China menjadi magnet baru bagi sebagian masyarakat dengan harga terjangkau dan keunggulan integrasi vertikal antara desain dan teknologi canggih. Dominasi mobil listrik China tidak lepas dari skala produksinya di China yang sudah sangat besar.

Serbuan mobil listrik dengan harga terjangkau dari China menjadi magnet baru bagi sebagian masyarakat. Apakah tonggak era mobil hemat energi dimulai saat ini? JAKARTA, KOMPAS - Saat ini tidak sulit menemukan mobil listrik dengan pelat lis biru mengaspal di jalanan kota-kota besar Indonesia.

Populasi mobil listrik kian banyak dan memiliki ciri khas. Meski berbeda-beda merek, mayoritas mobil listrik tersebut merupakan produk dari Negeri Tirai Bambu atau China. Dominasi mobil listrik China ini tidak lepas dari skala produksinya di China yang sudah sangat besar. Laporan Global Electric Vehicle Outlook 2026 dari Badan Energi Internasional menunjukkan, selama tahun 2025, China sudah mampu memproduksi 15,9 juta unit mobil listrik.

Produksi China tersebut mengungguli negara-negara lainnya. Eropa memproduksi 3,4 juta unit mobil listrik, Amerika Serikat dan kawasan Amerika Latin serta negara di Asia Pasifik masing-masing 1,3 juta unit. Banyaknya produksi mobil listrik dari China juga diikuti banyaknya model yang tersedia. Tahun 2025 ada sekitar 700 model dari China baik berukuran kecil, medium, maupun besar, termasuk model mobil listrik China lebih banyak dari mobil Eropa yang jumlahnya 500 model di tahun 2025.

Sementara di tahun yang sama, mobil listrik dari Amerika Serikat hanya sekitar 100 model saja. Mobil listrik China tidak hanya menawarkan harga murah, tetapi juga keunggulan integrasi vertikal antara desain dan teknologi canggih. Mobil listrik dengan harga terjangkau juga paling banyak berasal dari China. Dari total 700 model mobil listrik di China tahun 2025, hampir 30 persen di antaranya mobil listrik dengan harga kurang dari 20.000 dolar AS atau kurang dari Rp 356 juta.

Persentase ini meningkat dari sekitar 20 persen di tahun 2024. Sementara tahun 2025, mobil listrik dari Eropa dan Amerika Serikat belum ada yang dijual dengan harga di bawah 20.000 dolar AS. Mayoritas masih dijual dengan harga lebih dari 50.000 dolar AS. Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai, mobil listrik China tidak hanya menawarkan harga murah, tetapi juga keunggulan integrasi vertikal antara desain dan teknologi canggih.

Tak hanya itu, mereka juga memiliki skala produksi sangat besar dengan perluasan diler yang menyediakan, sehingga biaya bisa ditekan tanpa mengorbankan margin. Akhirnya memungkinkan produk, seperti Atto 1, dijual sangat agresif hingga nyaris menempel segmen LCGC, jelas Yannes, Senin (4/5/2026). Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebutkan, saat ini merupakan era mobil China. Hal ini tidak lepas dari teknologi mobil listrik yang dikuasai China dengan penelitian dan pengembangan yang kuat.

Pasarnya tidak hanya di negara mereka sendiri, tetapi juga pasar global. Memang ujung-ujungnya memang China yang paling menguasai. Jadi, kalau kita lihat, memang ini eranya China. Ibarat sebelum 1930-an, Eropa yang menguasai.

Kemudian tahun 1970-an Jepang, sekarang China, ujar Kukuh, Selasa (28/4/2026). Sementara itu, menanggapi beberapa jenama mobil dari China yang masuk ke Indonesia, Kepala Centre of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov menyarankan pemerintah harus terus mendorong produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Ini supaya sinkron antara tujuan pemberian insentif pada kendaraan listrik untuk mendorong demen warga dan produsen yang memproduksi mobil listriknya di Indonesia. Jangan sampai yang menikmati insentif adalah industri kendaraan listrik di luar Indonesia, katanya.

Dengan adanya industri kendaraan listrik di Indonesia, tambah Abra, bisa menciptakan pasar dalam negeri, memperkuat industri dalam negeri, hingga menciptakan lapangan kerja. Hasil kajian Indef (2025), elektrifikasi kendaraan berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional Rp 19.580 triliun dan menciptakan 154,78 juta lapangan kerja hingga 2030. Seiring dengan jumlah produksinya, penjualan mobil listrik secara global juga terus meningkat. Laporan IEA menunjukkan, tahun 2025, ada 20,9 juta mobil listrik terjual di seluruh dunia.

Angka ini naik 20,8 persen dibandingkan tahun 2024 yang masih 17,3 juta penjualan. Bahkan, naik hampir 600 persen dibandingkan tahun 2020 dengan penjualan 3 juta unit. Proporsi mobil listrik dibandingkan mobil penggerak lainnya juga terpantau terus meningkat. Dari total penjualan semua jenis mobil tahun 2025, sebanyak 25 persen di antaranya mobil listrik.

Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 yang masih sekitar 5 persen. Sejumlah negara juga menunjukkan peningkatan proporsi mobil listrik yang tajam. Contohnya Norwegia dari 75 persen di tahun 2020 naik menjadi 97 persen di tahun 2025. Disusul Nepal, dari 3 persen menjadi 68 persen.

Kemudian Singapura, 3 persen naik jadi 63 persen, Eslandia dari 52 persen menjadi 62 persen, dan China dari 6 persen menjadi 53 persen. Begitu juga Indonesia dari 0 persen menjadi 15 persen





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Mobil Listrik China Harga Terjangkau Integrasi Vertikal Desain Dan Teknologi Canggih

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