Serbu Transmart Full Day Sale Hari Ini: Diskon Melimpah Hingga 50% + 20%!

Jangan lewatkan kesempatan emas! Transmart Full Day Sale hadir hari ini dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% untuk berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Dapatkan harga spesial untuk sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, dan fesyen. Promo berlaku di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Minggu, 21 September 2025 11:15 WIB. Transmart kembali menggelar acara Full Day Sale yang dinanti-nanti, menawarkan diskon besar-besaran hingga 50% + 20%. Promo ini berlaku hanya hari ini, mulai dari saat toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart yang tersebar di seluruh Indonesia. Inilah kesempatan emas bagi para pelanggan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat terjangkau.

Penawaran khusus ini mencakup berbagai produk kebutuhan pokok, termasuk bahan-bahan dapur yang sangat penting. Para pelanggan dapat memanfaatkan diskon istimewa untuk produk-produk berkualitas. \Khusus hari ini, Minggu (21/9/2025), pelanggan dapat menikmati berbagai penawaran menarik sepanjang hari. Salah satu sorotan utama adalah diskon 15% untuk produk kecap dari berbagai merek ternama, seperti Sedaap, Bango, Indofood, dan ABC. Selain kecap, terdapat pula diskon 20% untuk berbagai jenis saus, mulai dari merek Heinz, Indofood, ABC, hingga Belibis. Dengan adanya diskon ini, pelanggan dapat menghemat pengeluaran rumah tangga mereka secara signifikan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Promo ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai produk rumah tangga lainnya, seperti perlengkapan mandi, produk kebersihan, dan bahkan perabotan rumah tangga. Ini merupakan kesempatan sempurna untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga sekaligus memanfaatkan penawaran harga terbaik yang ditawarkan oleh Transmart. Perlu diingat bahwa promo ini tidak berlaku bagi pengguna diskon Allo Bank dan Bank Mega. \Selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya juga siap menyambut pelanggan dengan diskon hingga 50% + 20%. Diskon tersebut berlaku untuk berbagai kategori produk, mulai dari sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga item fesyen. Dengan demikian, pelanggan memiliki banyak pilihan untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk mendapatkan tambahan diskon 20%, pelanggan dapat menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah. Bagi mereka yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, tidak perlu khawatir karena unit pembukaan instan tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara itu, bagi yang belum memiliki Allo Prime, cukup mengunduh aplikasi Allo Bank di Play Store atau AppStore. Hanya dengan beberapa langkah mudah, pelanggan dapat menikmati berbagai keuntungan dan diskon menarik yang ditawarkan oleh Transmart. Acara ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat luas dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan serta menguntungkan





