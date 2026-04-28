Serangkaian Kecelakaan Taksi Green SM Picu Kekhawatiran Keselamatan Transportasi

Kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang melibatkan taksi Green SM kembali menyoroti catatan kecelakaan operator taksi listrik tersebut. Sejumlah insiden sebelumnya juga terjadi di berbagai wilayah Jabodetabek, memicu pertanyaan tentang keselamatan operasional dan perlunya evaluasi menyeluruh.

Foto ilustrasi kejadian dan tampang sopir taksi Green SM (Platform X). Kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April, kembali menempatkan Green SM Indonesia sebagai sorotan utama.

Di tengah viralnya pengakuan dari sopir yang terlibat, publik kini mengarahkan perhatian pada fakta yang mengkhawatirkan: insiden ini bukanlah kejadian pertama yang melibatkan operator taksi listrik tersebut dalam kecelakaan. Seiring dengan semakin banyaknya armada Green SM yang beroperasi di jalanan Jakarta dan wilayah sekitarnya, taksi listrik yang menggunakan mobil produksi VinFast ini seringkali menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Bahkan, tidak sedikit warganet yang mulai memberikan label 'anomali' jalanan, merujuk pada frekuensi insiden yang dianggap cukup tinggi.

Kecelakaan terbaru di Bekasi dianggap sebagai salah satu yang paling mematikan. Dugaan sementara menunjukkan bahwa kendaraan taksi mengalami gangguan teknis saat berada di perlintasan rel kereta api, yang kemudian memicu tabrakan dengan KRL Commuter Line. Tragisnya, KRL tersebut kemudian ditabrak dari belakang oleh rangkaian KA Argo Bromo Anggrek, mengakibatkan kecelakaan beruntun yang mengerikan. Kecelakaan ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan melukai puluhan orang.

Namun, jika kita menelusuri kembali, sejumlah insiden lain yang melibatkan taksi Green SM juga pernah terjadi di berbagai wilayah Jabodetabek. Daftar insiden tersebut semakin memperkuat kekhawatiran publik mengenai keselamatan operasional armada Green SM. Berikut adalah daftar kejadian yang tercatat: Pada tanggal 9 Januari 2026, sebuah taksi Green SM tiba-tiba mundur dan menabrak sebuah restoran ayam goreng di Karang Tengah, Kota Tangerang. Kejadian ini terekam oleh kamera CCTV dan dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Kemudian, pada tanggal 5 Februari 2026, terjadi kecelakaan tunggal di kawasan Citra Garden City 6, Jakarta Barat. Selanjutnya, pada tanggal 3 April 2026, sebuah kendaraan Green SM mengalami kerusakan parah di Jalan Sholeh Iskandar, Bogor, setelah mengalami insiden di putaran balik (U-turn) yang berujung pada benturan dengan KRL. Insiden lainnya terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, ketika sebuah taksi Green SM menerobos palang pintu perlintasan di Sawah Besar dan tertabrak kereta komuter yang sedang melintas.

Pada tanggal 16 Desember 2025, terjadi tabrakan adu banteng dengan kendaraan lain di kawasan Sawangan, Depok. Terakhir, pada tanggal 14 Januari 2025, sebuah taksi Green SM menabrak separator busway di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Rentetan kejadian ini semakin memperpanjang daftar insiden yang melibatkan armada Green SM sejak pertama kali beroperasi di Indonesia. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi yang secara definitif mengaitkan seluruh kejadian tersebut dalam satu pola tertentu.

Berbagai faktor diduga menjadi penyebab kecelakaan, mulai dari kondisi kendaraan yang kurang prima, faktor kesalahan manusia, hingga kondisi lalu lintas yang padat dan kompleks di lapangan. Menanggapi kecelakaan terbaru di Bekasi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan investigasi mendalam. Tim investigasi telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan fakta-fakta penting dan merekonstruksi kronologi kejadian secara akurat.

Pihak Green SM sebelumnya telah memberikan pernyataan bahwa kendaraan yang terlibat dalam insiden di Bekasi tidak membawa penumpang pada saat kejadian, dan sopir berhasil keluar dari kendaraan sebelum tabrakan terjadi. Namun, pernyataan ini tidak mengurangi kekhawatiran publik dan mendorong permintaan untuk investigasi yang transparan dan komprehensif. Rangkaian insiden yang melibatkan Green SM ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang keselamatan transportasi publik, khususnya kendaraan listrik yang semakin banyak beroperasi di ruang publik.

Hal ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan operasional, agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara operator transportasi, pihak berwenang, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan terpercaya. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Investigasi KNKT diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan implementatif untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia





