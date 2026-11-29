Serangan udara militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine dan Shan menewaskan lebih dari 70 warga sipil, termasuk anak-anak, pada 28 November 2026.

Konflik bersenjata di Myanmar mencapai titik tragis baru pada 28 November 2026, ketika serangan udara yang dilancarkan oleh militer negara tersebut menewaskan lebih dari 70 orang warga sipil dalam dua insiden terpisah. Serangan ganas ini menghantam target yang tampaknya tidak bersalah, termasuk lokasi pernikahan, bangunan sekolah, dan kawasan permukiman padat penduduk di berbagai wilayah yang sedang dilanda pergolakan. Laporan dari kelompok oposisi, petugas penyelamat, serta media lokal mengonfirmasi bahwa korban jiwa mencakup sejumlah anak-anak, menjadikannya salah satu insiden paling mematikan terhadap populasi非bela diri dalam bulan terakhir ini.

Detail Korban dan Lokasi Serangan di Shan

Banya Khung Aung, Sekretaris II Dewan Eksekutif Interim Negara Bagian Karenni yang juga dikenal sebagai Kayah, menegaskan bahwa serangan udara pada tanggal 28 November telah menewaskan 21 warga sipil. Diantara korban jiwa tersebut adalah anak-anak, dan setidaknya 30 orang lainnya menderita luka-luka akibat ledakan. Insiden mengerikan ini terjadi ketika proses persiapan pernikahan sedang berlangsung di dekat sebuah sekolah dan kamp pengungsian yang berada di Desa Le Kyi Lone. Wilayah ini terletak di Pekhon, yang merupakan bagian dari Negara Bagian Shan.

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Banya Khung Aung menekankan bahwa identitas lokasi sebagai kamp pengungsian terlihat sangat jelas, baik dari perspektif udara maupun dari darat. Ia menyatakan bahwa pengeboman yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap lokasi yang melindungi para pengungsi ini merupakan bukti tegas dari kejahatan perang. Pernyataan ini menyoroti ketidakpedulian pihak militer terhadap protokol perlindungan sipil yang seharusnya dihormati dalam konflik bersenjata.

Insiden Mrauk-U dan Klaim Militer

Insiden serupa juga terjadi di wilayah Mrauk-U di Negara Bagian Rakhine pada hari yang sama. Wai Hun Aung, seorang petugas penyelamat senior di wilayah tersebut, melaporkan bahwa serangan udara menghantam dua kawasan permukiman yang berdekatan satu sama lain. Akibatnya, sedikitnya 24 orang kehilangan nyawa dan lebih dari dua lusin orang lainnya mengalami cedera. Wai Hun Aung mengemukakan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan masih akan bertambah seiring dengan upaya evakuasi dan pencarian lebih lanjut.

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Seluruh korban yang telah ditemukan di lokasi serangan Mrauk-U diyakini sebagai warga sipil. Pemerintah Myanmar yang didukung oleh militer belum memberikan tanggapan resmi atau komentar mengenai laporan serangan terbaru ini. Dalam pernyataan sebelumnya, militer mengklaim bahwa mereka hanya menyerang sasaran militer yang sah dan menuduh kelompok perlawanan sebagai teroris.

Akar Konflik dan Dampak Jangka Panjang

Myanmar saat ini sedang dilanda konflik bersenjata yang luas setelah militer mengambil alih pemerintahan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Kudeta tersebut memicu penolakan luas dari masyarakat dan memicu gelombang demonstrasi damai. Respons pemerintah militer yang menggunakan kekuatan mematikan terhadap para demonstran akhirnya mendorong sejumlah kelompok penentang untuk mengangkat senjata dan membentuk pasukan bersenjata.

Konflik kini telah meluas ke sejumlah wilayah negara tersebut, termasuk Negara Bagian Rakhine dan Negara Bagian Shan. Serangan udara yang kerap dilancarkan oleh militer Myanmar terhadap kelompok bersenjata pro-demokrasi dan organisasi bersenjata etnis telah menambah rangkaian kekerasan yang memperburuk krisis kemanusiaan. Insiden pada 28 November 2026 ini menambah daftar panjang korban jiwa yang menimpa masyarakat sipil di tengah ketidakpastian politik yang berkepanjangan.