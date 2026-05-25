Serangan Udara Israel di Kamp Pengungsi Ghaith Tewaskan Gadis 6 Tahun, Ribuan Anak Luka di Gaza

Sebuah serangan udara Israel menimpa kamp pengungsi Ghaith di Khan Younis, menewaskan seorang gadis berusia enam tahun dan melukai ratusan anak. Data kesehatan Palestina mencatat lebih dari 72.000 korban tewas dan 172.000 luka sejak Oktober 2023, sementara lembaga HAM mengungkapkan ribuan anak tewas atau mengalami amputasi. Konflik terus berlanjut meski ada gencatan senjata formal.

Anak‑anak yang terluka menunggu perawatan medis di ruang trauma Kompleks Medis Nasser, Khan Yunis, Selasa 25 Mei 2026. Sebuah serangan udara Israel menimpa kamp pengungsi Ghaith di kawasan barat Khan Younis, menewaskan seorang gadis berusia enam tahun dan melukai ratusan warga sipil, kebanyakan anak‑anak.

Ledakan yang terjadi di tengah tenda‑tenda darurat menimbulkan kepanikan, memaksa penduduk berlarian mencari tempat yang lebih aman sambil membantu korban yang terperangkap di puing‑puing. Tim medis di RS Nasser bergegas mengevakuasi korban, memberikan pertolongan pertama, serta merujuk mereka ke unit perawatan intensif bila diperlukan. Dalam deretan gambar yang tersebar, terlihat seorang pria menggendong anak yang terluka, serta keluarga berduka berdoa di samping jenazah gadis kecil itu, menandai betapa dalamnya luka psikologis yang ditinggalkan oleh serangan tersebut.

Menurut otoritas kesehatan Palestina, sejak 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas di Jalur Gaza telah mencapai 72.797 jiwa, sementara 172.821 orang mengalami luka-luka. Dari total tersebut, setidaknya 890 warga tewas dalam tembakan langsung oleh pasukan Israel meski ada perjanjian gencatan senjata yang masih berlaku secara formal. Data ini menegaskan bahwa konflik masih berlangsung dengan intensitas tinggi, memaksa jutaan penduduk Gaza hidup dalam ketidakpastian, kekurangan layanan kesehatan, dan kurangnya akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik.

Pihak internasional terus mendesak kedua belah pihak untuk menghormati aturan humaniter, namun hingga kini tidak ada tanda-tanda penghentian permusuhan yang signifikan. Kejadian ini menambah deretan tragedi kemanusiaan yang menimpa anak‑anak Palestina. Lembaga hak asasi manusia berbasis di Jenewa melaporkan bahwa sejak Oktober lalu, sekurang‑kurangnya 17.000 anak‑anak Palestina telah tewas di Gaza, termasuk lebih dari 2.100 anak di bawah dua tahun usia. Setiap hari, sepuluh anak harus menjalani amputasi sebagian atau total akibat pecahan bom atau bahan peledak lainnya.

Keterbatasan fasilitas medis membuat banyak kasus komplikasi tidak dapat ditangani secara optimal, menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Serangan ini memperparah situasi, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang dampak jangka panjang pada generasi muda Gaza, baik secara fisik maupun mental, serta menyoroti perlunya intervensi kemanusiaan yang lebih luas dan berkelanjutan





