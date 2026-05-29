Serangan Udara Israel di Gaza Menewaskan Tujuh Warga Sipil dan Luka 18 Lainnya

Serangan udara yang menargetkan rumah di pusat Kota Gaza pada 27 Mei 2026 menewaskan minimal tujuh warga Palestina dan melukai delapan belas orang, sementara militer Israel mengklaim menargetkan dua tokoh senior Hamas. Insiden ini memicu kecaman internasional dan seruan untuk gencatan senjata.

Warga Palestina di Kota Gaza menyaksikan puing‑puing berserakan setelah sebuah bangunan tempat tinggal hancur akibat serangan udara yang dilancarkan oleh militer Israel pada Rabu, 27 Mei 2026.

Menurut laporan Palang Merah Palestina, insiden tersebut menewaskan minimal tujuh orang sipil dan melukai delapan belas lainnya, kebanyakan di antaranya wanita dan anak‑anak. Korban tewas sebagian besar ditemukan di dalam rumah yang menjadi sasaran serangan, sementara para penyintas masih berjuang keluar dari reruntuhan yang penuh debu dan asap. Tim medis darurat segera tiba di lokasi, namun kerusakan struktural yang parah menyulitkan proses evakuasi, sehingga beberapa korban harus ditarik menggunakan peralatan berat.

Antisipasi terhadap luka bakar, trauma fisik, serta shock psikologis menjadi prioritas utama bagi petugas bantuan. Militer Israel mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari operasi khusus yang menargetkan dua tokoh senior Hamas yang diyakini bersembunyi di kawasan tersebut. Pihak Israel menegaskan bahwa tindakan mereka bertujuan melumpuhkan jaringan komando Hamas, bukan untuk menambah jumlah korban sipil.

Namun, para pengamat independen menilai bahwa penggunaan senjata presisi tinggi tidak selalu menjamin tidaknya dampak pada penduduk sipil, terutama di wilayah padat penduduk seperti Gaza yang penuh dengan struktur pemukiman berdekatan. Organisasi hak asasi manusia lokal dan internasional menyerukan penyelidikan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional serta menuntut transparansi dalam proses penentuan target. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden kekerasan yang terjadi dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

Penduduk Gaza kini semakin tertekan, mengingat mereka telah menghadapi blokade, kelaparan, dan keterbatasan akses layanan kesehatan selama bertahun‑tahun. Pemerintah Palestina bersama badan kemanusiaan internasional menyerukan gencatan senjata serta dialog damai sebagai solusi jangka panjang. Sementara itu, komunitas internasional menanggapi dengan kecaman keras terhadap serangan yang menimbulkan korban sipil, sekaligus menekankan perlunya mediasi diplomatik untuk menghentikan siklus kekerasan.

Pada saat yang sama, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk, memaksa ribuan keluarga mencari tempat perlindungan sementara dan menunggu bantuan dasar seperti air bersih, makanan, dan perawatan medis yang memadai





