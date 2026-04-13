Serangan Udara di Pasar Desa Yobe: Ratusan Tewas, Militer Nigeria Tuai Kecaman

Serangan udara yang diklaim oleh Angkatan Udara Nigeria di negara bagian Yobe, Nigeria, pada 13 April 2026, justru menargetkan pasar desa, menewaskan sedikitnya 200 orang. Insiden ini memicu kecaman internasional dan pertanyaan serius tentang keakuratan operasi militer. Militer mengklaim menargetkan Boko Haram, namun tidak menyebutkan serangan di pasar, yang menimbulkan keraguan akan tujuan sebenarnya.

Alih-alih mencapai tujuan untuk melumpuhkan kelompok militan, sebuah tragedi mengerikan terjadi di negara bagian Yobe , Nigeria . Sebuah serangan udara yang diklaim oleh Angkatan Udara Nigeria pada Senin, 13 April 2026, justru menghantam sebuah pasar desa yang ramai. Akibatnya, sedikitnya 200 orang dilaporkan tewas, sebagian besar adalah warga sipil yang tak berdosa.

Insiden ini mengguncang komunitas internasional dan memicu kecaman keras terhadap militer Nigeria atas dugaan kesalahan dalam operasi militer mereka. Angkatan Udara Nigeria mengklaim bahwa operasi tersebut ditujukan untuk menargetkan militan Boko Haram di wilayah Jilli, negara bagian Borno, yang berdekatan dengan lokasi serangan. Namun, dalam pernyataan resmi yang dirilis, militer tidak menyebutkan adanya serangan terhadap pasar warga sipil, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang keakuratan dan koordinasi operasi tersebut. Ketidakjelasan ini semakin memperparah situasi dan menciptakan ketegangan serta ketidakpercayaan terhadap militer di kalangan masyarakat setempat. Banyak pihak yang mempertanyakan tujuan sebenarnya dari serangan tersebut, mengingat tingginya jumlah korban jiwa dari kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Peristiwa ini juga menyoroti kompleksitas perang melawan terorisme, di mana seringkali warga sipil menjadi korban dari tindakan militer yang salah sasaran atau tidak terkoordinasi dengan baik





