Serangan Terhadap UNIFIL di Lebanon Tewaskan Personel, Indonesia Kutuk Keras

Sebuah serangan mortir menghantam posisi UNIFIL di Lebanon selatan, menewaskan satu personel dan melukai dua lainnya. Indonesia bersama negara kontributor mengutuk keras serangan tersebut dan mendesak penyelidikan.

Sebuah kendaraan pasukan penjaga perdamaian PBB asal Spanyol melintas di depan rumah yang hancur akibat bentrokan antara pejuang Hizbullah dan pasukan Israel di Desa Dibbine, Lebanon tenggara, pada Jumat 5 Juni 2026.

Insiden ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan yang berkepanjangan di perbatasan selatan Lebanon. Pasukan penjaga perdamaian PBB dari berbagai negara, termasuk Spanyol dan Indonesia, terus berupaya menjaga stabilitas di kawasan yang rawan konflik. Namun, serangan terhadap personel UNIFIL kembali terjadi, menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Seorang personel UNIFIL meninggal dunia akibat luka kritis setelah sebuah mortir menghantam posisi mereka di dekat Marjayoun pada Kamis dini hari.

Dua anggota lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan medis. Menurut penilaian awal dari pos pengamatan UNIFIL, dua anggota yang terluka berasal dari Spanyol dan El Salvador. Posisi tersebut diduga terkena tembakan tidak langsung yang berasal dari wilayah utara Sungai Litani. Kejadian ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Indonesia yang juga memiliki personel dalam misi perdamaian tersebut.

Indonesia bersama negara-negara kontributor pasukan UNIFIL mengutuk keras serangan terhadap misi perdamaian PBB di Lebanon. Dalam pernyataan resmi, mereka menyoroti insiden yang menewaskan tiga penjaga perdamaian Indonesia dalam peristiwa terpisah dan menyerukan perlindungan lebih kuat bagi pasukan perdamaian. Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengusut tuntas serangkaian insiden terhadap UNIFIL. Tiga personel penjaga perdamaian Indonesia sebelumnya terluka dalam ledakan di El Addaiseh, Lebanon selatan.

Situasi keamanan di wilayah tersebut semakin memburuk, dengan laporan bahwa Israel membantah menargetkan pasukan perdamaian, namun bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kemhan mengonfirmasi dua prajurit TNI gugur dalam insiden terbaru, sementara dua lainnya mengalami luka berat. Peristiwa ini menambah daftar panjang serangan terhadap personel PBB yang bertugas di zona konflik. Diplomasi internasional terus berupaya meredakan ketegangan.

Putaran terbaru pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel pada tingkat duta besar digelar di Washington, Amerika Serikat. Hizbullah menyatakan kesediaannya untuk mematuhi gencatan senjata dengan syarat seluruh serangan Israel di wilayah Lebanon dihentikan. Namun, serangan militer Israel dilaporkan masih berlangsung meskipun Amerika Serikat menyatakan telah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak. Pasukan penjaga perdamaian PBB asal Spanyol terus berjaga di lokasi-lokasi yang rawan, membersihkan puing-puing dan mengawasi pergerakan.

Masyarakat internasional menunggu hasil penyelidikan PBB yang diharapkan dapat mengungkap fakta di balik tragedi ini dan mencegah terulangnya insiden serupa. Keamanan personel UNIFIL menjadi prioritas utama, mengingat peran vital mereka dalam menjaga perdamaian di kawasan yang telah dilanda konflik selama beberapa dekade. Serangan terhadap UNIFIL tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mengancam kredibilitas misi perdamaian PBB secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB untuk memastikan perlindungan bagi para penjaga perdamaian dan menghentikan agresi terhadap mereka.

Sementara itu, keluarga korban dan negara-negara yang kehilangan personelnya mendesak keadilan dan transparansi dalam proses penyelidikan. Konflik di Lebanon selatan kembali menunjukkan kompleksitas politik dan keamanan yang membutuhkan solusi damai yang berkelanjutan. UNIFIL, sebagai garda terdepan perdamaian, terus berjuang di tengah risiko dan tantangan yang semakin besar. Dukungan internasional diperlukan untuk memastikan misi ini dapat berjalan efektif dan aman bagi semua personel yang bertugas.

Indonesia, sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian, berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam misi ini meskipun menghadapi risiko yang tinggi. Serangan terbaru ini menjadi pengingat bahwa perdamaian seringkali membutuhkan pengorbanan, dan dunia harus bersatu untuk melindungi mereka yang berjuang untuk perdamaian





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