Serangan Siber Lumpuhkan Sistem Penerbangan: Gangguan Meluas di Bandara Eropa

Serangan siber terhadap penyedia sistem pihak ketiga menyebabkan gangguan signifikan pada operasi penerbangan di beberapa bandara besar Eropa, termasuk London Heathrow, Brussels, dan Berlin. Sistem check-in dan boarding otomatis terpengaruh, mengakibatkan penundaan, pembatalan penerbangan, dan prosedur manual yang memakan waktu. Pihak berwenang sedang berupaya memulihkan layanan dan menyelidiki insiden tersebut, yang menyoroti kerentanan infrastruktur penerbangan terhadap ancaman siber.

Sabtu, 20 September 2025 19:04 WIB Istanbul (ANTARA) - Serangan siber yang menargetkan penyedia sistem pihak ketiga telah menyebabkan gangguan penerbangan yang meluas di beberapa bandara besar Eropa , termasuk Bandara Heathrow London, Brussels, dan Berlin. Insiden ini, yang terjadi pada Sabtu (20/9), memaksa bandara-bandara tersebut untuk mengandalkan prosedur manual dan menghadapi penundaan serta pembatalan penerbangan.

Bandara Brussels melaporkan pembatalan setidaknya empat penerbangan pada Sabtu pagi, termasuk tujuan Rwanda dan Amsterdam, akibat serangan pada Jumat malam yang melumpuhkan sistem check-in dan boarding otomatis. Pihak bandara menekankan bahwa hanya prosedur check-in manual yang tersedia, yang secara signifikan memperlambat proses dan mengakibatkan “dampak besar pada jadwal penerbangan.” Penumpang diperingatkan akan kemungkinan keterlambatan dan pembatalan lebih lanjut. Bandara Berlin juga mengalami dampak, dengan memperingatkan penumpang tentang “waktu tunggu lebih lama dari biasanya.” Bandara tersebut menyatakan sedang berupaya mencari solusi cepat untuk mengatasi masalah ini melalui pemberitahuan di situs resminya. London Heathrow, salah satu bandara tersibuk di dunia, turut merasakan dampak serangan siber ini. Pihak bandara memperingatkan para pelancong akan adanya penundaan, menyebutkan adanya “masalah teknis” yang disebabkan oleh serangan siber terhadap Collins Aerospace, perusahaan yang menyediakan sistem check-in dan boarding bagi sejumlah maskapai penerbangan global. Bandara mengimbau penumpang untuk memeriksa status penerbangan dengan maskapai masing-masing sebelum berangkat dan menginformasikan pengerahan staf tambahan untuk membantu kelancaran proses. Collins Aerospace, yang menjadi target serangan, telah mengkonfirmasi bahwa serangan tersebut menargetkan perangkat lunak MUSE miliknya. Perangkat lunak ini digunakan untuk check-in penumpang dan fasilitas drop bagasi di beberapa bandara. Laporan dari surat kabar Inggris, The Independent, mengungkapkan bahwa dampak serangan terbatas pada sistem check-in elektronik dan drop bagasi, yang masih dapat diatasi melalui operasi manual. Perusahaan tersebut menyatakan sedang berupaya keras untuk memulihkan fungsionalitas penuh sistem “secepat mungkin.” Pihak berwenang di Brussels dan Berlin belum dapat memastikan durasi pemadaman akibat serangan siber ini, sementara upaya pemulihan terus dilakukan untuk memulihkan layanan penerbangan secara penuh. Dampak dari serangan siber ini menyoroti kerentanan infrastruktur penerbangan terhadap ancaman siber dan pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi sistem vital dari serangan serupa di masa mendatang. Gangguan penerbangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada penumpang yang terkena dampak langsung, tetapi juga menimbulkan gangguan dalam jaringan transportasi udara secara keseluruhan, menyebabkan potensi penundaan dan kesulitan bagi maskapai penerbangan lain dan bandara yang terhubung. Pemerintah dan otoritas penerbangan di seluruh Eropa diharapkan akan mengambil langkah-langkah untuk meninjau dan memperkuat pertahanan siber mereka untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Analisis mendalam terhadap serangan tersebut akan sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan langkah-langkah mitigasi risiko. Kerjasama internasional dan berbagi informasi tentang ancaman siber antara negara-negara Eropa juga akan menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan di masa depan. Insiden ini juga menjadi pengingat bagi maskapai penerbangan dan bandara untuk memiliki rencana kontingensi yang efektif untuk mengatasi gangguan layanan yang disebabkan oleh serangan siber, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi dampak pada penumpang dan memastikan kelancaran operasi penerbangan meskipun ada tantangan yang tidak terduga. Pemulihan dari serangan ini akan menjadi proses yang kompleks, melibatkan ahli teknologi, otoritas penerbangan, dan maskapai penerbangan yang bekerja sama untuk memastikan keamanan dan efisiensi layanan penerbangan





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Serangan Siber Penerbangan Bandara Keamanan Eropa

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

AI Malah Menaikkan Ancaman Keamanan SiberAI tidak hanya mengubah keamanan siber, tetapi mendefinisikan ulang keamanan siber itu.

Baca lebih lajut »

Video: BSSN Ungkap 3 Sebab Perbankan Jadi Target Serangan Siber Era AIBSSN Ungkap 3 Sebab Perbankan Jadi Target Utama Serangan Siber Era AI

Baca lebih lajut »

Serangan Siber Ganggu Operasional Bandara di Eropa Termasuk Heathrow dan BrusselsBandara mana saja yang terdampak? Simak informasinya berikut ini.

Baca lebih lajut »

Serangan Siber ke Collins Aerospace Mengganggu Penerbangan di Eropa: Dampak Meluas dan Kekhawatiran MeningkatSerangan siber yang menargetkan Collins Aerospace menyebabkan gangguan signifikan pada sejumlah bandara di Eropa, termasuk di London, Brussels, dan Berlin. Insiden ini terjadi setelah perusahaan mendapatkan kontrak dari NATO untuk sistem peperangan elektronik, memicu kekhawatiran akan dampak yang lebih luas. Penundaan penerbangan, pembatalan, dan sistem manual telah diberlakukan, memperlambat proses di bandara. Industri penerbangan menjadi target utama serangan siber karena nilai strategisnya.

Baca lebih lajut »

Bandara Kena Serang, Puluhan Penerbangan Dibatalkan-Penumpang NumpukSerangan siber mengguncang industri penerbangan global, mengganggu sistem Collins Aerospace dan menyebabkan penundaan serta pembatalan penerbangan.

Baca lebih lajut »

Serangan siber ganggu penerbangan di sejumlah bandara besar EropaSerangan siber terhadap penyedia sistem pihak ketiga telah menyebabkan gangguan penerbangan yang meluas di beberapa bandara besar Eropa, termasuk Bandara ...

Baca lebih lajut »