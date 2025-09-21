Serangan Siber Lumpuhkan Sistem Check-in di Bandara Brussel, Penerbangan Terganggu

Bandara Internasional Brussel membatalkan separuh penerbangan akibat serangan siber yang menargetkan penyedia layanan sistem check-in dan boarding. Dampaknya dirasakan di beberapa bandara Eropa, memaksa operasi manual dan menyebabkan penundaan serta pembatalan.

BRUSSEL - Bandara Internasional Brussel, Belgia, terpaksa membatalkan separuh dari jadwal penerbangan mereka pada Minggu (21/9) akibat serangan siber yang berhasil melumpuhkan sistem check-in dan boarding. Informasi ini diungkapkan oleh pihak administrasi bandara setempat pada Sabtu (20/9), menimbulkan kekhawatiran akan gangguan signifikan terhadap perjalanan udara.

Serangan siber yang terjadi pada Jumat malam, 19 September, secara khusus menargetkan penyedia layanan sistem check-in dan boarding yang digunakan oleh beberapa bandara di Eropa. Bandara Brussel menjadi salah satu bandara yang terkena dampak langsung dari serangan ini. Pernyataan resmi dari pihak administrasi bandara menjelaskan bahwa sistem check-in dan boarding otomatis tidak dapat diakses, sehingga memaksa penggunaan sistem manual. Hal ini, menurut pihak bandara, memberikan dampak besar pada jadwal penerbangan, yang berujung pada penundaan dan bahkan pembatalan penerbangan. Pihak berwenang juga memperingatkan bahwa gangguan pada proses check-in penumpang kemungkinan akan berlanjut hingga Senin, 22 September 2025, menciptakan ketidakpastian bagi ribuan penumpang yang telah merencanakan perjalanan mereka.\Serangan siber tersebut, yang terjadi pada Jumat (19/9) malam, secara spesifik menargetkan Collins Aerospace, sebuah perusahaan teknologi pertahanan dan penerbangan asal Amerika Serikat. Collins Aerospace merupakan penyedia sistem check-in dan boarding penumpang yang digunakan di berbagai bandara di Eropa, termasuk di Brussel, Berlin, dan London. Berdasarkan laporan dari surat kabar Inggris, The Independent, Collins Aerospace mengonfirmasi bahwa serangan tersebut secara langsung menargetkan perangkat lunak MUSE mereka. Perangkat lunak MUSE memainkan peran krusial dalam proses check-in penumpang dan proses drop bagasi di beberapa bandara. Meskipun dampaknya signifikan, perusahaan menegaskan bahwa dampaknya terbatas pada aspek check-in elektronik dan drop bagasi. Operasi manual tetap dimungkinkan untuk memproses penumpang dan bagasi, meski dengan kecepatan yang lebih lambat. Dalam pernyataan resmi, Collins Aerospace menyatakan bahwa mereka sedang bekerja keras untuk memulihkan fungsi operasional secara penuh secepat mungkin. Upaya pemulihan ini menjadi prioritas utama untuk meminimalkan gangguan lebih lanjut terhadap jadwal penerbangan dan pengalaman penumpang.\Situasi di Bandara Brussel ini menyoroti kerentanan infrastruktur kritis terhadap serangan siber. Kejadian ini bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan sistem penerbangan secara keseluruhan. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku serangan, memahami motif di balik serangan tersebut, dan menilai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, insiden ini menjadi pengingat penting bagi bandara dan perusahaan penerbangan lainnya untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan siber mereka. Hal ini mencakup penerapan sistem perlindungan yang lebih canggih, pelatihan karyawan, dan pengembangan rencana respons yang efektif untuk menghadapi serangan siber di masa mendatang. Ketergantungan pada teknologi yang semakin meningkat dalam industri penerbangan, bersama dengan peningkatan ancaman siber, membuat perlunya investasi berkelanjutan dalam keamanan siber menjadi semakin krusial. Bandara dan perusahaan penerbangan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem dan data penumpang tetap aman dari serangan siber yang dapat mengganggu operasi penerbangan dan membahayakan keamanan penumpang





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Serangan Siber Bandara Brussel Check-In Penerbangan Keamanan Siber

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Serangan siber ganggu penerbangan di sejumlah bandara besar EropaSerangan siber terhadap penyedia sistem pihak ketiga telah menyebabkan gangguan penerbangan yang meluas di beberapa bandara besar Eropa, termasuk Bandara ...

Baca lebih lajut »

Serangan Siber Lumpuhkan Sistem Penerbangan: Gangguan Meluas di Bandara EropaSerangan siber terhadap penyedia sistem pihak ketiga menyebabkan gangguan signifikan pada operasi penerbangan di beberapa bandara besar Eropa, termasuk London Heathrow, Brussels, dan Berlin. Sistem check-in dan boarding otomatis terpengaruh, mengakibatkan penundaan, pembatalan penerbangan, dan prosedur manual yang memakan waktu. Pihak berwenang sedang berupaya memulihkan layanan dan menyelidiki insiden tersebut, yang menyoroti kerentanan infrastruktur penerbangan terhadap ancaman siber.

Baca lebih lajut »

Potret Bandara-Bandara Eropa Lumpuh Berjemaah Terkena Serangan SiberBandara-badara besar Erapa dilanda gangguan usai serangan siber yang memengaruhi sistem check-in, drop bagasi hingga pembatalan penerbangan.

Baca lebih lajut »

5 Serangan Siber Terparah di Penerbangan, Eropa Jadi Korban TerbaruSerangan siber mengganggu bandara besar Eropa, termasuk Heathrow dan Brussels, menyebabkan penundaan dan pembatalan penerbangan.

Baca lebih lajut »

Serangan Siber di Bandara Eropa Berlanjut, Ribuan Penumpang TerdampakSerangan pada sistem penanganan penumpang menghantam bandara-bandara besar di Eropa sejak Jumat. Serangan itu lebih mirip tindakan vandalisme daripada pemerasan.

Baca lebih lajut »

Bandara Eropa Terdampak Serangan Siber ke Kontraktor NATOSistem pendataan penumpang dan bagasi tidak berfungsi akibat serangan siber. Pemasok sistem itu, Collins Aerospace, penyedia sistem untuk NATO.

Baca lebih lajut »