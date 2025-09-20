Serangan Siber ke Collins Aerospace Mengganggu Penerbangan di Eropa: Dampak Meluas dan Kekhawatiran Meningkat

Serangan siber yang menargetkan Collins Aerospace menyebabkan gangguan signifikan pada sejumlah bandara di Eropa, termasuk di London, Brussels, dan Berlin. Insiden ini terjadi setelah perusahaan mendapatkan kontrak dari NATO untuk sistem peperangan elektronik, memicu kekhawatiran akan dampak yang lebih luas. Penundaan penerbangan, pembatalan, dan sistem manual telah diberlakukan, memperlambat proses di bandara. Industri penerbangan menjadi target utama serangan siber karena nilai strategisnya.

LONDON, SABTU — Sejumlah bandara di Eropa mengalami gangguan akibat serangan siber yang menargetkan Collins Aerospace . Insiden ini terjadi hanya tiga hari setelah perusahaan tersebut mendapatkan kontrak penting untuk mengendalikan perang elektromagnetik dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO ).

Dalam pernyataan resmi pada Sabtu (20/9/2025) pagi waktu Florida, Amerika Serikat, RTX, induk perusahaan Collins Aerospace, mengakui adanya gangguan terkait siber yang memengaruhi produk perangkat lunak mereka. Dampaknya dilaporkan terbatas pada sistem pelaporan elektronik penumpang dan penyerahan bagasi. Pihak RTX juga menjelaskan bahwa masalah ini dapat diatasi dengan pelaporan manual. Collins Aerospace, bersama dengan Raytheon dan Pratt&Whitney, merupakan bagian dari keluarga besar RTX. Perusahaan yang berpusat di Florida ini menyediakan berbagai perangkat lunak yang krusial dalam industri dirgantara, termasuk sistem pendataan penumpang dan penanganan bagasi di bandara. Kejadian ini menambah kompleksitas situasi setelah sebelumnya terjadi kebakaran di gardu listrik dekat Bandara Heathrow, yang juga menyebabkan gangguan signifikan pada penerbangan global, karena bandara tersebut merupakan salah satu pusat penerbangan terpenting di dunia.\Manajemen Bandara Heathrow di London, Inggris, telah mengonfirmasi dampak serangan siber terhadap Collins Aerospace. Mereka memberikan imbauan kepada para penumpang untuk secara proaktif memeriksa status penerbangan mereka dengan maskapai terkait sebelum berangkat. Menteri Perhubungan Inggris, Heidi Alexander, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden ini dan terus memantau perkembangan situasi. Penumpang juga diimbau untuk terus memperbarui informasi mengenai jadwal penerbangan mereka. Akibat serangan ini, sejumlah penerbangan terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan sepenuhnya karena sistem pendataan penumpang dan bagasi tidak dapat berfungsi. Pekerja bandara dan maskapai harus mengandalkan metode manual untuk melakukan pendataan. Hal ini secara langsung berdampak pada penambahan waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa penumpang, mengatur jadwal keberangkatan pesawat, dan menangani bagasi. Selain Bandara Heathrow, gangguan serupa juga dilaporkan terjadi di Bandara Brussels, Belgia, dan Bandara Brandenburg di Jerman. Manajemen Bandara Brandenburg menyatakan bahwa terjadi penambahan waktu tunggu dalam proses pelaporan dan mereka sedang berupaya mencari solusi secepat mungkin. Sistem di Bandara Brandenburg bahkan dilaporkan tidak dapat beroperasi sama sekali, sehingga seluruh proses pelaporan penumpang harus dilakukan secara manual. Sementara itu, di Bandara Brussels, penundaan penerbangan rata-rata mencapai satu jam, serta terdapat pembatalan penerbangan.\Thales, perusahaan dirgantara terkemuka asal Perancis, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan, mencapai 600 persen, dalam kasus serangan siber yang menargetkan sektor penerbangan selama setahun terakhir. Serangan siber ini tidak hanya menargetkan maskapai penerbangan, tetapi juga bandara, menunjukkan kerentanan seluruh rantai operasional. Nilai strategis yang tinggi dari sektor dirgantara, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan, membuatnya menjadi sasaran utama serangan siber. Apalagi, sektor ini sangat bergantung pada teknologi informasi, internet, dan komputer untuk menjalankan operasinya. Sistem yang saling terhubung antara bandara, maskapai, dan entitas lainnya memperluas dampak serangan. Gangguan yang terjadi di Bandara Heathrow, salah satu bandara tersibuk di dunia, berpotensi menyebar dan berdampak luas di berbagai negara. Selain itu, insiden ini juga terjadi setelah maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, kembali membatalkan puluhan penerbangan akibat serangan siber dari dua kelompok peretas yang diduga pro-Ukraina. Serangan terhadap Collins Aerospace terjadi hanya tiga hari setelah perusahaan tersebut menerima kontrak dari NATO untuk menyediakan sistem Perencanaan Perang Elektronik dan Manajemen Pertempuran (EWPBM). Sistem ini dirancang untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengevaluasi aktivitas peperangan elektromagnetik. EWPBM mengintegrasikan data dari operasi, sistem intelijen, dan berbagai sumber untuk menghasilkan rekomendasi perintah serangan yang dilengkapi dengan rincian target. Ryan Bunge, wakil presiden dan manajer umum Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen & Otonomi di Collins Aerospace, menekankan bahwa sistem ini akan membekali komandan dengan alat penting untuk memvisualisasikan ancaman peperangan elektronik dan mengotomatiskan penggunaan pengacau dan sensor. EWPBM bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, interoperabilitas, skalabilitas, dan ketahanan operasi gabungan. Collins Aerospace, serta Raytheon dan Pratt&Whitney, yang semuanya merupakan bagian dari RTX, dikenal sering mendapatkan kontrak pertahanan di berbagai negara. Raytheon sendiri merupakan produsen persenjataan terkemuka dan pemain utama dalam industri pertahanan global





hariankompas / 🏆 8. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Serangan Siber Collins Aerospace Bandara Penerbangan NATO

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kisah 3 Pria Berhasil Keluar dari Gaza ke Eropa Gunakan Jet Ski dan ChatGPTTiga warga Palestina berhasil melarikan diri dari Gaza menuju Eropa menggunakan jet ski. Begini kisah perjalanannya.

Baca lebih lajut »

UNIFIL: serangan Israel di Lebanon selatan pelanggaran resolusi PBBPasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) pada Jumat mengutuk serangan udara Israel di Lebanon selatan, menganggapnya sebagai pelanggaran Resolusi ...

Baca lebih lajut »

AS akan jual rudal ke Polandia di tengah serangan droneDepartemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menyetujui penjualan sistem rudal Javelin senilai sekitar 780 juta dolar AS (1 dolar AS=Rp16.498) kepada ...

Baca lebih lajut »

Honda Resmi Luncurkan Motor Listrik WN7 di Eropa, Jarak Tempuh Tembus 130 KmHonda akhirnya merilis motor listrik WN7 di Eropa. Dengan desain naked streetfighter futuristis, performa setara 600cc, torsi ala 1000cc, serta jarak tempuh lebih dari 130 km, motor ini jadi langkah besar Honda dalam era elektrifikasi roda dua.

Baca lebih lajut »

Video: BSSN Ungkap 3 Sebab Perbankan Jadi Target Serangan Siber Era AIBSSN Ungkap 3 Sebab Perbankan Jadi Target Utama Serangan Siber Era AI

Baca lebih lajut »

Serangan Siber Ganggu Operasional Bandara di Eropa Termasuk Heathrow dan BrusselsBandara mana saja yang terdampak? Simak informasinya berikut ini.

Baca lebih lajut »