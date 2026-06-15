Serangan Rudal Rusia Rusak Katedral di Kyiv, Prabowo Terima Steinmeier, dan Berita Lainnya

Rangkuman berita utama: serangan Rusia di Kyiv, kunjungan Presiden Jerman ke Indonesia, peresmian JPO di Bogor, kemenangan Alwi Farhan di Australia Open, semarak Piala Dunia di Polewali Mandar, dan unjuk rasa mahasiswa soal ekonomi.

Pada Senin, 15 Juni 2026, serangan rudal Rusia menghantam Kyiv, Ukraina, menyebabkan kebakaran di Katedral Dormition, kompleks Ortodoks Kyiv Pechersk Lavra. Asap dan api membubung dari katedral bersejarah tersebut, sementara bangunan tempat tinggal di sekitarnya juga rusak parah.

Warga setempat terlihat membawa barang-barang mereka keluar dari apartemen yang hancur, sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Serangan ini merupakan bagian dari invasi Rusia yang terus berlangsung, dan AFP melaporkan beberapa korban jiwa serta luka-luka. Di sisi lain, di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka pada hari yang sama. Pertemuan perdana ini membahas kelanjutan program Just Energy Transition Partnership (JETP) dan proyek infrastruktur ramah lingkungan melalui Green Infrastructure Initiative.

Kedua pemimpin juga berdiskusi tentang perluasan kolaborasi di bidang budaya, penelitian, sains, teknologi, serta mobilitas tenaga kerja. Upacara penyambutan resmi diramaikan oleh kawalan pasukan berkuda dan jajar kehormatan pelajar serta Tari Zapin Melayu. Sementara itu, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru di Jalan Tegar Beriman diresmikan oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto pada Sabtu, 30 Mei 2026.

JPO ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan yang aman, tetapi juga menjadi ikon baru kawasan pusat pemerintahan dan ruang publik modern untuk rekreasi dan olahraga. Peresmiannya terintegrasi dalam festival Car Free Night (CFN) Istimewa dan penyambutan pelari Hari Jadi Bogor (HJB) Run 2026. Di kancah olahraga, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil menjuarai Australia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao dengan skor 21-13 dan 21-13 di Quaycentre, Sydney, pada Minggu, 14 Juni 2026.

Ini menjadi gelar Super 500 keduanya tahun ini, setelah sebelumnya menang di Indonesia Masters 2026. Kemenangan ini membawa Alwi Farhan masuk dalam Top 10 ranking BWF, menandai kebangkitannya setelah masa sulit pasca Piala Thomas. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, antusiasme Piala Dunia FIFA 2026 terlihat melalui konvoi kendaraan bermotor dan hiasan kampung dengan bendera negara peserta seperti Argentina, Brasil, Prancis, dan Spanyol. Ratusan warga dari berbagai usia mengarak puluhan bendera dan mengadakan nonton bareng untuk meramaikan turnamen.

Namun, di tengah kemeriahan tersebut, massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) melakukan unjuk rasa menyoroti pelemahan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi ini menunjukkan keprihatinan mahasiswa terhadap isu-isu ekonomi yang mempengaruhi masyarakat luas. Berbagai peristiwa ini mencerminkan dinamika global dan lokal yang berlangsung pada pertengahan tahun 2026





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Serangan Rudal Rusia Prabowo Subianto Alwi Farhan Piala Dunia 2026 Unjuk Rasa Mahasiswa

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