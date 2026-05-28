Serangan Militer Israel ke Gaza City, Sedikitnya Empat Orang Tewas

Militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza City, menewaskan sedikitnya empat orang. Serangan ini menambah panjang daftar kekerasan di Jalur Gaza.

Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza City pada Rabu (27/5/2026). Sebuah gedung apartemen menjadi sasaran serangan yang menurut militer Israel ditujukan untuk memburu dua militan Hamas di wilayah utara Jalur Gaza.

Dilansir Reuters, otoritas kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya empat orang tewas akibat serangan tersebut. Namun hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai identitas para korban maupun kondisi korban luka lainnya. Militer Israel menyebut operasi tersebut menargetkan anggota kelompok Hamas. Dalam pernyataannya, pihak militer belum memberikan informasi rinci terkait target operasi maupun hasil serangan.

Serangan terbaru ini menambah panjang daftar kekerasan yang terus berlangsung di Jalur Gaza meski sempat tercapai gencatan senjata pada Oktober tahun lalu. Menurut pejabat kesehatan Gaza, sekitar 900 warga Palestina telah tewas sejak periode gencatan senjata tersebut berakhir. Data itu tidak membedakan antara korban warga sipil maupun kombatan. Situasi keamanan di Gaza hingga kini masih memanas dengan serangan dan operasi militer yang terus berlangsung di sejumlah wilayah





