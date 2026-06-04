Serangan Israel menargetkan bangunan tempat tinggal di Gaza

Serangan udara Israel terhadap bangunan tempat tinggal di Gaza menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik di wilayah tersebut. Serangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025.

Serangan Israel menargetkan bangunan tempat tinggal di seluruh wilayah barat dan utara Kota Gaza , Kamis (4/6/2026) malam waktu setempat. Setidaknya sembilan warga Palestina tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel terhadap bangunan tempat tinggal itu.

Serangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu. Serangan paling mematikan menghantam lantai empat gedung apartemen Lebid di daerah Muhabarat. Perang genosida Israel selama dua tahun di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan hampir 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, tentara Israel telah menewaskan 932 warga Palestina dan melukai 2.859 dalam serangan yang hampir setiap hari terjadi, menurut Kantor Media Gaza. Serangan udara Israel terhadap bangunan tempat tinggal di Gaza menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 telah membawa sedikit perubahan pada situasi di Gaza, namun serangan udara Israel terhadap bangunan tempat tinggal menunjukkan bahwa konflik antara Israel dan Palestina masih jauh dari penyelesaian. Serangan udara Israel terhadap bangunan tempat tinggal di Gaza juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya pada warga sipil di wilayah tersebut. Banyak warga sipil yang telah mengalami kerugian akibat serangan udara Israel, dan serangan terbaru menambah kekhawatiran akan kondisi mereka





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Serangan Israel Gaza Gencatan Senjata Konflik Israel-Palestina

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