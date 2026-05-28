Serangan Israel di Tyre, Perayaan Idul Adha di Gaza, Qatar, dan Ritual Haji di Mina Amid Cuaca Panas Ekstrem Inggris

Serangan udara Israel menghancurkan gedung di Tyre, Lebanon, sementara umat Muslim merayakan Idul Adha di Gaza dengan keterbatasan, di Qatar dengan kembang api meriah, dan di Arab Saudi dengan ritual jumrah. Di samping itu, Inggris mencatat suhu tertinggi musim panas, memicu kerumunan di pantai Bournemouth.

Bola api dan asap mengepul dari puing‑puing sebuah gedung di Tyre, Lebanon Selatan pada Kamis 28 Mei 2026, menandai salah satu serangan udara terbaru yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Israel.

Menurut saksi mata, helikopter tempur menurunkan beberapa munisi presisi yang menghancurkan sebuah bangunan komersial di pusat kota, memicu kebakaran yang menyala selama lebih dari satu jam. Tim pemadam kebakaran setempat serta relawan sipil bergegas ke lokasi, sementara seorang pekerja kota terlihat mengoperasikan buldoser untuk membersihkan jalan yang tersumbat puing‑puing. Banyak warga mengungkapkan rasa takut dan kelelahan setelah serangkaian serangan yang terus mengintensifkan ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata di wilayah selatan Lebanon.

Meskipun tidak ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa, sejumlah orang terluka ringan dilaporkan berada di ambulans yang dikerahkan oleh otoritas kesehatan setempat. Di sisi lain, perayaan Idul Adha 1447 H‑2026 berlangsung dalam kontras yang mencolok di beberapa belahan dunia. Di Gaza, warga Palestina merayakan hari suci tersebut di antara reruntuhan masjid dan rumah yang hancur akibat blokade dan serangan udara yang berkepanjangan.

Salat Idul Adha digelar di ruang terbuka di Khan Yunis, sementara proses penyembelihan hewan kurban tetap dilaksanakan meski pasokan daging sangat terbatas. Kondisi kelaparan dan krisis pangan yang dialami populasi tetap menjadi tantangan utama, dengan PBB dan UNICEF menyoroti hambatan distribusi bantuan kemanusiaan akibat pembatasan akses militer Israel. Di Qatar, kompleks kebudayaan Katara Cultural Village menyajikan pertunjukan kembang api spektakuler selama tiga hari, 27‑29 Mei, sebagai bagian dari rangkaian festival budaya menyambut Idul Adha.

Acara tersebut terbuka untuk umum dan berhasil menarik ribuan pengunjung yang ingin menikmati suasana perayaan yang lebih meriah dibandingkan dengan kesederhanaan yang dirasakan di Gaza. Sementara umat Muslim di Arab Saudi melaksanakan ritual melempar jumrah di Mina, Rabu 27 Mei 2026, suhu ekstrem melanda Eropa Barat. Badan Meteorologi Inggris mencatat suhu tertinggi tahun ini mencapai 35 °C di Kew Gardens dan Bandara Heathrow, memecahkan rekor suhu musim panas selama puluhan tahun.

Warga Inggris pun berbondong‑bondong ke pantai Bournemouth untuk menikmati cuaca panas, meski suhu tinggi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan publik. Di Indonesia, penyembelihan hewan kurban juga berlangsung di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, pada hari yang sama, menandai solidaritas umat Muslim dalam memperingati hari raya meski kondisi iklim dan geopolitik dunia berbeda. Keseluruhan peristiwa ini menggambarkan bagaimana Idul Adha menjadi momen persatuan dan refleksi, sekaligus menyoroti tantangan kemanusiaan yang masih harus dihadapi di berbagai wilayah





