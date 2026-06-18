Serangan Israel di Lebanon, Unjuk Rasa di Jakarta, dan Perayaan Galungan di Bali

Warga Lebanon Selatan memeriksa dan membersihkan puing-puing dari bangunan yang rusak akibat serangan Israel di kota pelabuhan Tyre, Kamis 18 Juni 2026. Aksi memukul peralatan dapur seperti panci dan wajan dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia saat menggelar unjuk rasa di Jakarta. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI) dan Aliansi BEM Surabaya (ABS) turun ke jalan menentang kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan program Makan Siang Gratis (MBG).

Warga Lebanon Selatan memeriksa dan membersihkan puing-puing dari bangunan yang rusak akibat serangan Israel di kota pelabuhan Tyre, Kamis 18 Juni 2026. Seorang wanita berjalan melewati apartemennya yang rusak akibat serangan Israel di kota Pelabuhan Tyre, Lebanon Selatan, Kamis 18 Juni 2026.

Seorang warga melemparkan puing-puing dari sebuah apartemen di sebuah gedung yang rusak akibat serangan Israel di kota pelabuhan Tyre, Lebanon Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Aksi memukul peralatan dapur seperti panci dan wajan dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia saat menggelar unjuk rasa di Jakarta. Proses pengosongan dan eksekusi lahan Blok 15 eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis (18/6/2026), diwarnai bentrokan antara petugas pengamanan gabungan dan massa.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI) dan Aliansi BEM Surabaya (ABS) turun ke jalan menentang kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan program Makan Siang Gratis (MBG). Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan total daya tampung mencapai 245.980 murid baru.

Kapal Perang Angkatan Laut Inggris His Majesty's Ship (HMS) Tamar bersandar di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu 17 Juni 2026. Umat Hindu Bali merayakan Hari Raya Galungan, hari suci ini dirayakan setiap 210 hari sekali berdasarkan penanggalan kalender Bali





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Serangan Israel Unjuk Rasa Di Jakarta Perayaan Galungan Di Bali Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2

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