Serangan Israel di Kota Gaza, Pemerintah DKI Jakarta Menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Sampah dan Ekonomi Rupiah Melemah

Serangan Israel di Kota Gaza menyebabkan kerusakan parah pada bangunan tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. Bank Indonesia terus memantau pasar dan mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah situasi global yang tidak pasti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta dokumen keimigrasian di Indonesia.

Serangan Israel di Kota Gaza menyebabkan kerusakan parah pada bangunan tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah.

Bank Indonesia terus memantau pasar dan mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah situasi global yang tidak pasti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta dokumen keimigrasian di Indonesia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serangan Israel Pemerintah DKI Jakarta Sampah Ekonomi Rupiah Komisi Pemberantasan Korupsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kesaksian Tentara Israel: Kesenangan Membunuh Warga Gaza hingga Gencatan Senjata yang Dianggap LeluconTiga tentara cadangan Israel mengungkapkan pengalaman dan praktik yang mereka jalani saat bertugas di wilayah Gaza.

Read more »

Perancis Larang Israel Ikut Pameran Pertahanan Eurosatory karena Konflik GazaPemerintah Perancis melarang keikutsertaan Israel dalam pameran pertahanan Eurosatory yang akan digelar di Paris akhir Juni.

Read more »

Berantakan! Potret Serangan Rudal Israel Hantam Rumah Sakit Arab IniSerangan udara Israel menghantam Rumah Sakit Jabal Amel di Kota Tyre, Lebanon.

Read more »

Netanyahu Perintahkan Militer Israel Duduki 70 Persen Wilayah Gaza, Menlu AS: Kami Tak TerlibatMenlu AS Marco Rubio menyatakan pemerintahan Donald Trump tidak terlibat dalam rencana Israel menduduki 70 persen wilayah Jalur Gaza, Palestina.

Read more »