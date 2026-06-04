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Serangan Israel di Kota Gaza, Pemerintah DKI Jakarta Menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Sampah dan Ekonomi Rupiah Melemah

Berita News

Serangan Israel di Kota Gaza, Pemerintah DKI Jakarta Menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Sampah dan Ekonomi Rupiah Melemah
Serangan IsraelPemerintah DKI JakartaSampah
📆04/06/2026 09:20:00
📰liputan6dotcom
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📊News: 29% · Publisher: 83%

Serangan Israel di Kota Gaza menyebabkan kerusakan parah pada bangunan tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. Bank Indonesia terus memantau pasar dan mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah situasi global yang tidak pasti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta dokumen keimigrasian di Indonesia.

Serangan Israel di Kota Gaza menyebabkan kerusakan parah pada bangunan tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah.

Bank Indonesia terus memantau pasar dan mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah situasi global yang tidak pasti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta dokumen keimigrasian di Indonesia

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Serangan Israel Pemerintah DKI Jakarta Sampah Ekonomi Rupiah Komisi Pemberantasan Korupsi

 

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