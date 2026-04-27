Serangan F-5 Iran Terbukti Efektif, Membuktikan Keberhasilan Industri Pertahanan Domestik

Angkatan Udara Iran berhasil meluncurkan serangan udara menggunakan pesawat F-5 Tiger II terhadap pangkalan AS, menunjukkan bahwa platform lama masih bisa menjadi ancaman strategis dengan dukungan riset domestik yang kuat.

Usai sukses menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle pada 3 April 2026, kini Angkatan Udara Iran (IRIAF) berhasil meluncurkan serangan udara menggunakan pesawat F-5 Tiger II terhadap Pangkalan Buehring milik Amerika Serikat pada Senin, 27 April 2026.

Meskipun selama bertahun-tahun IRIAF dianggap ketinggalan zaman dengan bergantung pada platform lama seperti F-4 Phantom, F-5 Tiger II, dan Sukhoi SU-24 Fencer, serangan ini membuktikan bahwa kemampuan perang tidak hanya diukur dari modernitas armada. Bahkan serangan terbatas yang dilakukan secara strategis dapat mencapai efek yang signifikan, terutama jika ditujukan terhadap target yang sensitif secara politik atau operasional. Pesawat F-5 yang digunakan dalam serangan ini merupakan salah satu platform tertua yang masih beroperasi di IRIAF.

Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada era 1960-an dan 1970-an di bawah pemerintahan Shah Iran, dengan jumlah sekitar 166 unit varian F-5A/B Freedom Fighter dan F-5E/F Tiger II. Meskipun mengalami embargo suku cadang setelah Revolusi 1979, industri dirgantara Iran berhasil mempertahankan dan memodernisasi pesawat ini secara selektif. Saat ini, diperkirakan masih ada sekitar 30 hingga 50 unit F-5 yang tetap operasional, menjadikan Iran salah satu operator F-5 paling gigih di dunia selain Taiwan dan Swiss.

Serangan F-5 terhadap pangkalan AS ini juga menunjukkan bahwa dalam perang asimetris, taktik dan integrasi sistem senjata lokal seringkali lebih menentukan daripada kecanggihan teknologi. Kasus ini menjadi pengingat bagi industri pertahanan global bahwa dengan dukungan riset domestik yang kuat, platform alutsista lama masih bisa menjadi ancaman serius bagi kekuatan militer yang jauh lebih modern.

Selain itu, serangan ini juga mematahkan klaim AS atas dominasi udara sepenuhnya di wilayah Teluk, menunjukkan bahwa bahkan pesawat tempur lama masih bisa menjadi senjata informasi strategis yang efektif





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

F-5 Tiger II Angkatan Udara Iran Serangan Udara Industri Pertahanan Perang Asimetris

United States Latest News, United States Headlines

