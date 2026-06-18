Serangan Drone Ukraina Terbesar ke Moskow Hantam Kilang Minyak dan Bandara, 17 Luka

Serangan drone Ukraina yang masif pada 18 Juni 2026 terhadap Moskow menyebabkan kebakaran di kilang minyak utama, lumpuhkan empat bandara, dan akibatkan 17 korban luka. Rusia melaporkan 555 drone ditembak jatuh. Serangan ini bernarget memotong pendapatan perang Moskow dan membawa dampak invasi langsung ke warga Rusia.

Pada hari Kamis 18 Juni 2026, Militer Ukraina melancarkan salah satu serangan pesawat tanpa awak (drone) terbesar ke ibu kota Rusia sejak awal invasi. Serangan ini berhasil menghantam sebuah kilang minyak utama di Moskow untuk kedua kalinya dalam pekan ini, memicu kebakaran hebat.

Kilang Minyak Moskow yang terletak di pinggiran tenggara kota, sekitar 15 kilometer dari kompleks Kremlin, menjadi sasaran. Asap hitam pekat membubung dari lokasi kebakaran dan dampaknya membuat hujan jelaga hitam yang mengotori kendaraan warga di sekitar. Kilang tersebut merupakan salah satu fasilitas minyak terbesar milik Rusia yang memasok lebih dari sepertiga kebutuhan bahan bakar untuk wilayah Moskow. Selain itu, serangan juga melumpuhkan operasional penerbangan di empat bandara kota tersebut.

Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, melaporkan bahwa sebuah drone juga menghantam bangunan tempat tinggal di kota Zhukovsky. Puing-puing drone yang jatuh di berbagai wilayah Moskow secara keseluruhan dilaporkan melukai 17 orang, termasuk dua anak-anak. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak jatuh total 555 drone Ukraina di berbagai wilayah sepanjang malam





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