Serangan di Bandara Internasional Kuwait Picu Ketegangan Baru di Teluk, Harga Minyak Meroket

Sebuah serangan yang menimpa Bandara Internasional Kuwait menewaskan satu orang, mengakibatkan penutupan penerbangan, dan memicu ketegangan militer antara Iran, Amerika Serikat, serta dampak ekonomi global dengan lonjakan harga minyak.

Ketegangan di kawasan Teluk kembali memuncak pada Rabu 3 Juni 2026 setelah sebuah serangan menghantam Bandara Internasional Kuwait , menewaskan satu orang dan menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur bandara.

Video yang beredar melalui jaringan sosial memperlihatkan detik‑detik mengerikan sebelum ledakan menggema, diikuti asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Puing‑puing bangunan berserakan di lantai, dengan beberapa titik kebakaran yang masih menyala, menandakan dampak serangan yang melibatkan drone maupun rudal. Pada saat yang sama, pasukan militer Amerika Serikat dilaporkan melakukan serangan di wilayah dekat Selat Hormuz, menambah intensitas konfrontasi di kawasan yang telah lama menjadi arena persaingan geopolitik.

Upaya diplomatik yang sedang dijalankan untuk meredam konflik tampak bergerak sangat lambat, menyisakan kekhawatiran bahwa gencatan senjata yang rapuh dapat pecah kembali. Akibat serangan tersebut, seluruh penerbangan di Bandara Internasional Kuwait harus ditangguhkan sementara. Otoritas bandara menutup fasilitas secara darurat untuk memastikan keselamatan penumpang dan personel, sekaligus melakukan penilaian kerusakan. Dari rekaman video terlihat bagian atap bandara mengalami lubang besar akibat hantaman drone dan rudal, dengan material bangunan runtuh di sekitarnya.

Terminal utama serta infrastruktur pendukung lainnya menunjukkan retakan serius, kaca-kaca jendela pecah, dan puing‑puing mesin drone tersebar di beberapa area. Pejabat tinggi Kuwait, termasuk Menteri Pertahanan Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al‑Salem Al‑Sabah, turun ke lokasi untuk meninjau kerusakan serta mengunjungi korban luka di rumah sakit setempat. Meskipun Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) secara resmi membantah bahwa mereka yang melancarkan serangan, mereka menuding kegagalan sistem pertahanan udara Patriot milik Amerika Serikat dalam mencegat rudal Iran sebagai penyebab kerusakan.

Klaim ini memicu perdebatan internasional mengenai tanggung jawab atas insiden tersebut. Serangan terbaru ini kembali menguji ketahanan gencatan senjata yang rapuh, sekaligus memicu lonjakan harga minyak dunia lebih dari dua persen. Sementara itu, Selat Hormuz-jalur strategis bagi aliran minyak-masih sebagian besar tertutup lebih dari tiga bulan sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, menambah tekanan ekonomi global. Penutupannya menghambat perdagangan maritim, memperburuk ketidakpastian pasar energi, dan meningkatkan risiko eskalasi militer di kawasan Teluk yang sudah tegang





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kuwait Iran Amerika Serikat Selat Hormuz Harga Minyak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drone-Rudal Iran Hantam Kuwait, Bandara Internasional Rusak ParahSirene peringatan serangan udara meraung di Kuwait. Drone dan rudal dari Iran menyebabkan kerusakan parah di bandara internasional.

Read more »

Bandara Kuwait Lumpuh Total Dihantam Rudal Iran, Penerbangan Internasional BerhentiBandara Internasional Kuwait lumpuh total setelah serangan rudal dan drone Iran melukai sejumlah orang.

Read more »

Bandara Kuwait Diserang Drone dan Rudal Iran, Jadwal Penerbangan DibatalkanSerangan drone ini menghantam terminal 1 Bandara Internasional Kuwait.

Read more »

Penampakan Bandara Internasional Kuwait Luluh Lantak Dihantam Drone IranSerangan drone Iran menghantam gedung penumpang Bandara Internasional Kuwait pada Rabu (3/6/2026), menyebabkan kerusakan parah serta korban luka.

Read more »