Serangan AS ke Iran Memasuki Hari ke‑100; Pakistan Tawarkan Perundingan, Iran Tekan Blokade Minyak

Militer Amerika melancarkan serangan ke Iran selama 100 hari, sementara Israel kembali fokus ke Lebanon‑Palestina. Pakistan mencoba mediasi, Iran minta 24 miliar dolar aset yang dibekukan. Blokade minyak memperparah tekanan ekonomi menjelang pemilu AS 2026.

Serangan militer Amerika Serikat ke Iran telah memasuki hari ke‑100 pada Minggu, 7 Juni 2026. Operasi yang melibatkan serangan rudal balistik dan pesawat nirawak terus berlanjut, dengan intensitas yang meningkat sejak akhir Mei.

Meskipun Presiden Donald Trump menegaskan bahwa gencatan senjata yang ditetapkan pada 7 April 2026 masih berlaku, ia mendefinisikan gencatan sebagai "menembak lebih sedikit" bukan penghentian total pertempuran. Sementara itu, Israel yang sebelumnya menaruh fokus utama pada Iran kini kembali memusatkan perhatiannya ke konflik di Lebanon dan Palestina, bahkan dilaporkan menewaskan seorang jenderal Lebanon dalam operasi terbarunya. Negara Pakistan berupaya menjadi penengah dalam perseteruan antara AS dan Iran.

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran pada Sabtu, membawa surat resmi dari Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, Jenderal Besar Asim Munir, yang ditujukan kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Penasihat Militer Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa perundingan terkendala oleh penolakan Amerika untuk mengembalikan aset‑aset Iran yang telah dibekukan sejak 1979. Total nilai aset yang dipersengketakan diperkirakan mencapai 120 miliar dolar AS, termasuk pembayaran minyak yang tidak pernah diterima Iran.

Iran menuntut pencairan 24 miliar dolar, dengan 12 miliar dolar pertama segera dibayarkan setelah tercapai kesepakatan, sisanya dibayarkan secara bertahap. Rezaei menekankan bahwa keputusan Trump akan menentukan apakah kepercayaan Iran dapat dipulihkan, menambahkan bahwa uang tersebut "bukan uang Amerika" melainkan hak Iran yang harus dihormati. Di bidang ekonomi, tekanan AS terhadap Iran tidak hanya bersifat militer.

Blokade yang dipimpin oleh Amerika berhasil menurunkan ekspor minyak Iran secara drastis, dari rata‑rata dua juta barel per hari pada Februari 2026 menjadi kurang dari tiga ratus ribu barel pada Mei. Dengan harga minyak sekitar 90‑100 dolar per barel, pendapatan Iran pada bulan Mei hanya mencapai 837 juta dolar, jauh di bawah hampir sembilan miliar dolar yang diperoleh pada Maret‑April.

Lembaga intelijen perdagangan Kpler memperkirakan bahwa Iran menyimpan sekitar 147 juta barel minyak di depot darat dan laut, dan masih dapat mengekspor melalui jalur tanker ke Selat Malaka, menghindari kontrol ketat di Teluk Persia. Peneliti energi Marc Ayoub mencatat bahwa baik Iran maupun AS kini berada dalam posisi tertekan oleh dinamika pasar minyak, namun dampaknya berbeda; warga Iran telah terbiasa dengan sanksi selama puluhan tahun, sementara konsumen Amerika kini merasakan lonjakan harga energi menjelang pemilihan presiden November 2026.

Para politisi Republik khawatir konflik ini akan merusak peluang mereka, namun Trump menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan pertimbangan politik memengaruhi kebijakannya terhadap Iran





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Serangan AS Iran Perundingan Pakistan Blokade Minyak Iran Gencatan Senjata Pemilu AS 2026

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