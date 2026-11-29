Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Rp396.563.436 kepada ahli waris korban meninggal PT Fonusa Agung Mulia di Serang pada 28 November 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan resmi menyerahkan bantuan finansial bernilai Rp396.563.436 kepada ahli waris Muhammad Ma'rupin. Bantuan ini merupakan bentuk pemenuhan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi korban yang meninggal dunia akibat insiden kebakaran besar di PT Fonusa Agung Mulia. Lokasi pabrik tersebut berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan peristiwa ini telah menelan korban jiwa di kalangan pekerja.

Detail Penyerahan Santunan Jaminan Sosial

Penyerahan simbolis manfaat jaminan sosial ini dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat pada Sabtu, 28 November 2026. Sebelumnya, perusahaan jaminan sosial telah menyelesaikan proses pembayaran klaim santunan kepada ahli waris sejak 26 November 2026. Pembayaran tersebut dilakukan segera setelah seluruh persyaratan administrasi dari pihak keluarga terpenuhi secara sempurna.

Total nominal yang diterima ahli waris Muhammad Ma'rupin terdiri dari berbagai komponen jaminan. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan nilai sebesar Rp276.905.008. Selain itu, terdapat Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp35.247.028 dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp411.400. Pemerintah juga menyediakan beasiswa pendidikan sebesar Rp84 juta untuk salah satu anak almarhum sebagai dukungan keberlanjutan pendidikan keluarga.

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Pendampingan Ekonomi dan Bantuan Keluarga Lain

Selain kepada Muhammad Ma'rupin, total terdapat 12 korban lain yang telah teridentifikasi identitasnya. Ahli waris dari ke-12 korban tersebut dijadwalkan akan menerima santunan jaminan sosial dalam waktu dekat. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan bahwa layanan proaktif telah diberikan sejak menerima informasi kebakaran. Langkah ini meliputi penanganan medis bagi korban dan koordinasi dengan Basarnas serta DVI Polri.

BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen memberikan pendampingan lanjutan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA). Istri almarhum Muhammad Ma'rupin akan mendapat pembekalan dan pelatihan usaha sesuai minat. Program ini bertujuan mendukung kemandirian ekonomi keluarga yang ditinggalkan setelah kehilangan mata pencaharian utama.

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Hasil Pemeriksaan Penyebab Kebakaran dan K3

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui dugaan penyebab kebakaran dan mengevaluasi penerapan keselamatan kerja. Tim Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan pendataan pada 23 hingga 25 November 2026. Pemeriksaan ini menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keselamatan di tempat kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terdapat dua dugaan utama penyebab kebakaran. Penyebab pertama terkait gangguan instalasi kelistrikan pada sistem Dust Collector dan Air Handling Unit. Penyebab kedua adalah kondisi panas berlebih dalam proses produksi di area pemasakan lantai satu. Penyebab pasti masih memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan faktanya secara akurat.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut Pengawasan

Tim pemeriksa menemukan sejumlah ketidaksesuaian persyaratan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja. Antara lain terkait sistem proteksi kebakaran, sarana dan akses evakuasi, serta kesiapsiagaan tanggap darurat. Terdeteksi juga potensi bahaya kebakaran dan ledakan debu dari bahan baku gula rafinasi. Perubahan tata letak area kerja menyebabkan pekerja kurang mengenali akses jalur evakuasi yang seharusnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa hasil pemeriksaan menjadi perhatian serius untuk mengawal perbaikan penerapan K3 di perusahaan. Saat ini, Pengawas Ketenagakerjaan sedang menyusun laporan kejadian untuk keperluan proses penyidikan hukum. Kemnaker merencanakan pembinaan pascakebakaran melalui pendampingan perbaikan persyaratan dan sistem pengendalian.