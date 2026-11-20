Sequis UI Ultra Run 2026 di Jakarta, 5-6 Desember 2026, menghadirkan lebih dari 5.000 peserta. Even ini mendukung Dana Abadi UI dan beasiswa ILUNI FEB UI.

Acara Sequis UI Ultra Run 2026 resmi diumumkan akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 5 hingga 6 Desember 2026. Inisiatif yang digagas oleh FEUI Runners ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan finansial bagi program pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia. even lari ultramaraton ini dijadwalkan menyatukan lebih dari 5.000 pelari dari berbagai latar belakang untuk berkompetisi dalam kategori yang beragam.

Misi Sosial Dana Abadi UI dan Beasiswa

Pengembangan infrastruktur pendidikan merupakan fokus utama dari Sequis UI Ultra Run 2026 yang diselenggarakan oleh FEUI Runners di bawah naungan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau ILUNI FEB UI. sebagian dari dana yang dikumpulkan melalui event ini akan dialokasikan khusus untuk Dana Abadi Universitas Indonesia guna memastikan keberlanjutan fasilitas kampus. Selain itu, dana tersebut juga disisihkan untuk mendukung program Beasiswa ILUNI FEB UI dengan tema #WhereWeBelong yang menjangkau alumni dan mahasiswa berprestasi.

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Visi Ketua ILUNI FEB UI Ubaidillah Nugraha

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Pascasarjana Ilmu Manajemen FEB UI, Ubaidillah Nugraha, menekankan bahwa event ini dirancang untuk memadukan semangat olahraga dengan kepedulian sosial yang nyata terhadap dunia pendidikan. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026, Ubaidillah Nugraha menjelaskan bahwa mereka ingin menciptakan wadah bagi komunitas serta masyarakat umum untuk berkontribusi melalui aktivitas positif. Dukungan dari berbagai pihak dinilai krusial agar event ini tidak hanya memberikan pengalaman berolahraga, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pengembangan generasi muda.

Struktur Perlombaan dan Kategori Peserta

Sequis UI Ultra Run 2026 mengusung tema Freedom to Run sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-76. Race Director Sequis UI Ultra Run 2026, Rut Cahaya Hutapea, menjelaskan bahwa struktur perlombaan dibagi menjadi dua rangkaian utama, yaitu Night Race yang dimulai dari malam hari dan Sunrise Race yang berlangsung di pagi hari Minggu. Pembagian kategori ini bertujuan memberikan kesempatan bagi pelari dengan berbagai tingkat pengalaman dan kemampuan fisik untuk berpartisipasi secara optimal.

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Ketegori Ultra Individual 70K dan Relay

Untuk kategori Ultra Individual 70K, peserta dituntut untuk berlari sejauh 70 kilometer dengan menempuh total 10 putaran lintasan dalam waktu yang ditentukan. Sementara itu, kategori Ultra Relay 5 memungkinkan satu tim terdiri dari lima pelari untuk berkompetisi, di mana masing-masing peserta bertugas menempuh dua putaran untuk menyelesaikan jarak estafet. Rut Cahaya Hutapea menegaskan bahwa variasi jarak ini memastikan setiap pelari dapat menikmati pengalaman sesuai target pribadi mereka.

Pertandingan Individual 7K dan Group 10

Kategori Individual 7K menawarkan jarak yang lebih pendek di mana peserta hanya perlu menyelesaikan satu putaran lintasan, cocok untuk pelari pemula atau keluarga. Di sisi lain, Sunrise Race pada Minggu pagi menghadirkan kategori khusus Group 10 yang memungkinkan sepuluh pelari berlari bersama dalam satu putaran. Sequis Life sebagai sponsor utama juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri senilai Rp30 juta bagi seluruh peserta terdaftar demi keamanan dan kenyamanan selama even berlangsung.